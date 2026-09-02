El Congreso de Ergonomía sienta sus bases en Gijón con una edición plagada de expertos internacionales
Se celebra el 10 y 11 de septiembre en La Laboral y participarán sobre 300 expertos a nivel mundial
Los Congresos Internacional y Nacional de Ergonomía y Psicosociología regresan a Gijón en lo que será la XVI y la XX edición, respectivamente, de una cita que congregará durante dos días a más de 300 especialistas en la materia. El 10 y 11 de septiembre, en La Laboral, tendrán lugar una serie de conferencias, mesas redondas en lo que ya es una referencia científica-profesional a nivel nacional.
Desde 219 estos dos congresos han adoptado Gijón como su base para acoger a los expertos del sector que abordarán cuestiones como la reducción del absentismo y la prevención de problemas mediante la práctica de la ergonomía. "Estamos teniendo un problema muy serio relacionado con el absentismo y es un problema derivado de la falta de asumir los riesgos ergonómicos, las algias, y en lo que también influyen los problemas mentales. Estas dos cuestiones son la parte más importante de las causas de las incapacidades temporales", expresó Javier Llaneza, presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía.
"No tiene nada que ver que sigamos acogotando la ergonomía a cuestiones frívolas como cuando se dice que son posturas. No, el problema es del responsable de la empresa que mantiene una postura determinada que afecta a los trabajadores", incidió Llaneza.
En la presentación de estas dos jornadas también participó Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, que celebró la apuesta, un año más, que estas asociaciones realizan para que los congresos se mantengan en Gijón. "Esta continuidad tiene para nosotros un enorme valor. Significa confianza en Gijón, en nuestros equipos y en nuestra capacidad organizativa y también en la acogida que la ciudad ofrece", detalló Pumariega, añadiendo que "Gijón no solo recibe visitantes, recibe conocimiento".
La cita sumará un carácter internacional, con expertos de Alemania, Francia, Chile, Honduras, Canadá, México, Colombia o Ecuador, muchos de ellos auténticas referencias en su país, como el caso de la doctora Daniela Colombini, creadora de uno de los métodos de evaluación ergonómicos de mayor prestigio internacional, o Israel Benavides, ergónomo especialista en exoesqueletos y responsable de la materia en la compañía Ford en Europa, que también impartirá una conferencia.
"Estamos muy satisfechos de volver a Gijón. Nos han ofrecido ir a Madrid, a Barcelona... pero aquí seguimos porque tenemos una acogida espectacular y así lo señalan los congresistas", destacó Gustavo Rosal, presidente de la Asociación Española de Ergonomía que también desveló que por primera vez habrá una mesa compuesta por los miembros de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).
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