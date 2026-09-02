De La Corredoria a Gijón para iniciar los baños de ola

Las integrantes de la Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria siguen fieles a sus tradicionales baños de ola. Un nutrido grupo de componentes de esta entidad del barrio ovetense dieron comienzo este lunes en Gijón a su clásica iniciativa, con la que pasarán también por Luanco, Rodiles, Candás y Salinas.

Desde la asociación han impulsado un año más sus terapéuticos paseos marinos, recordando con sus vestimentas a la realiza española del siglo XIX. La primera parada de este año fue la playa de San Lorenzo, donde disfrutaron de una tarde soleada.

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Tras su paso por Gijón, este martes se desplazaron hasta Luanco, mientras que este miércoles será el turno de Rodiles. El jueves irán a Candás y cerrarán los baños de ola en Salinas.