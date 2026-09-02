De La Corredoria a Gijón para iniciar los baños de ola
Las componentes de la Asociación Libre de Mujeres del barrio ovetense inician en la playa de San Lorenzo clásica iniciativa de septiembre
Las integrantes de la Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria siguen fieles a sus tradicionales baños de ola. Un nutrido grupo de componentes de esta entidad del barrio ovetense dieron comienzo este lunes en Gijón a su clásica iniciativa, con la que pasarán también por Luanco, Rodiles, Candás y Salinas.
Desde la asociación han impulsado un año más sus terapéuticos paseos marinos, recordando con sus vestimentas a la realiza española del siglo XIX. La primera parada de este año fue la playa de San Lorenzo, donde disfrutaron de una tarde soleada.
Tras su paso por Gijón, este martes se desplazaron hasta Luanco, mientras que este miércoles será el turno de Rodiles. El jueves irán a Candás y cerrarán los baños de ola en Salinas.
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