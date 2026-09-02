Ediciones Nobel publica el escrito de José María Bermúdez de Castro galardonado con el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos
La obra del paleoantropólogo, llamada "Hijos de África. La cuna primigenia de la humanidad", aborda el origen humano desde una perspectiva antirracista
Ediciones Nobel ha publicado "Hijos de África. La cuna primigenia de la humanidad", el ensayo con el que José María Bermúdez de Castro obtuvo el 32.º Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. El paleoantropólogo, primer director del Proyecto Atapuerca, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997 y miembro de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), propone en la obra "un recorrido claro y documentado por las grandes preguntas sobre nuestro origen: de dónde venimos, qué nos hizo humanos y por qué África es el punto de partida indispensable para comprender nuestra genealogía", apuntan desde la editorial.
En el ensayo, José María Bermúdez de Castro analiza la evolución histórica del racismo, incluyendo las teorías que intentaron justificarlo con una motivación científica, que él desmonta. El texto galardonado defiende con rigor histórico que todos los humanos pertenecemos a una misma entidad biológica originada en África, pese a las diferencias externas y culturales que a veces generan discriminación. "Aporto un granito de arena contra el racismo", aseguraba el autor tras conocerse el fallo del jurado.
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