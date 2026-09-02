El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) refuerza su apoyo a la creación audiovisual asturiana con 6.000 euros en premios

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) refuerzan su apoyo a la creación audiovisual asturiana con 6.000 euros en premios en el marco de la 64.ª edición del certamen, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. La colaboración comprende el Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano, dotado con 3.000 euros, y los dos reconocimientos de la Competición Asturies – Curtiumetraxes: 2.000 euros para el mejor cortometraje y una mención especial de 1.000 euros. En ambas vertientes las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de septiembre.

El Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano tendrá carácter transversal y podrán optar largometrajes de producción asturiana seleccionados en las competiciones Albar, Retueyos y FICX Premiere, así como en las secciones Esbilla, Enfants Terribles y Pases Especiales. A estos efectos, se considerarán producciones asturianas aquellas dirigidas o producidas por profesionales naturales del Principado o residentes en la comunidad autónoma. Podrán presentarse al galardón obras de temática y género libres, con una duración mínima de 45 minutos y fecha de producción posterior al 1 de enero de 2025, siempre que antes de la celebración del FICX no hayan sido emitidas por cadenas de televisión autonómicas, locales o nacionales ni estén disponibles para su visionado en abierto en plataformas digitales.

La convocatoria de cortometrajes está abierta a productores, productoras, directores y directoras vinculados a Asturias en los términos establecidos en las bases, así como a determinadas producciones realizadas en el Principado. Podrán concurrir obras de temática y género libres, realizadas después del 1 de enero de 2025 y con una duración máxima de 30 minutos. En el caso de la sección competitiva, las películas no podrán haber sido emitidas previamente en cadenas de televisión no codificadas ni encontrarse disponibles para su visionado en abierto en plataformas online.

Ciclo para abordar la Transición

El FICX, por otro lado, presentará el 17 de noviembre el ciclo "Interior/exterior: el frente de las imágenes durante la Transición", jornada que recuperará cinco películas realizadas entre 1972 y 1979 para abordar la cuestión de la circulación de imágenes cinematográficas dentro y fuera de España durante los últimos años de la dictadura franquista y los primeros de la Transición. El programa, que se desarrollará en el Antiguo Instituto, combinará las proyecciones con presentaciones dedicadas a la historia y recuperación de cada obra y dos mesas redondas con investigadores, especialistas y cineastas. Las obras en cuestión son "Het Verzet in Spanje", "Sega cega", "Tierras de Málaga", "Salut de Lluita" y "Larga noche". Colaboran el propio FICX, el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad y el Instituto Universitario del Cine Español de la Universidad Carlos III de Madrid.