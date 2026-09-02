La Fundación Kocina lanza en Gijón la segunda edición de su torneo de pádel: la recaudación se destinará a su proyecto contra el cáncer

Las instalaciones del Chas acogerán del 18 al 20 de septiembre el segundo torneo solidario de pádel de la Fundación Eduardo Kocina. Tras una exitosa primera edición, los organizadores han apostado por volver a lanzar esta iniciativa para recaudar fondos para "Fek Salud", un proyecto pionero de apoyo frente al cáncer con el que esta entidad promovida por el empresario Jesús Kocina ofrece a los pacientes y a sus familiares un "apoyo integral" basado en el ejercicio físico, el cuidado emocional y el acompañamiento social.

En la actualidad, ya hay 12 personas becadas que "están siguiendo un itinerario personalizado que incluye psicólogo, nutrición y deporte", tal y como indicó la coordinadora del proyecto, Paloma Gallego, en la presentación del torneo, que tuvo lugar este miércoles en el Ayuntamiento de Gijón.

El torneo de pádel en el Chas, que se celebrará en el marco de la primera semana "Fek Salud", se celebrará desde el viernes por la tarde y tendrá diferentes categorías. Habrá 2.ª, 3.ª y 4.ª tanto masculina como femenina, y dos niveles mixtos. El domingo por la tarde, tras la final, se entregarán premios para campeones y subcampeones de cada categoría. Además, habrá un sorteo de regalos entre las parejas inscritas y todos los jugadores recibirán el viernes un detalle de bienvenida.

El organizador del torneo, Juan Sánchez Lagranda, apuntó que en la primera edición hubo 85 parejas participantes. "Esperamos volver a estar en torno a esas cifras", señaló Sánchez, que indicó que el precio de inscripción es de 22 euros para una categoría y de 40 euros para aquellos que quieran apuntarse en dos categorías.

Más allá del apartado deportivo, el torneo contará con charlas y testimonios de pacientes para sensibilizar acerca de la importancia del deporte en la salud y a la hora de enfrentar las enfermedades. Asimismo, habrá música en directo y sesión vermú. "Queremos generar un ambiente agradable a la vez que nos formamos y somos solidarios con las personas que están en situación de vulnerabilidad", aseveró Gallego.

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Por su parte, el edil de Deportes, Jorge Pañeda, resaltó que "este torneo conecta con lo que nosotros queremos hacer desde el Ayuntamiento, que es poner el deporte y la actividad física al servicio de las personas y de su bienestar". "El deporte no cura todo, pero puede ayudar a recuperar la confianza, a relacionarse y a formar parte de una comunidad", completó.