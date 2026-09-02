Gijón se une a la campaña anual de prevención al suicidio: una conferencia con especialistas y una mesa informativa en el centro

Asturias sigue a la cabeza el número de suicidios por cada 100.000 habitantes entre las provincias del país, según los datos definitivos recabados en 2024 y los provisionales de 2025. Las cifras muestran que hace dos años se registraron 119 casos, mientras que, a falta del número final, en 2025 hay constancia de 129. Con el fin de rebajar estos números el Teléfono de la Esperanza prepara una importante campaña para el 10 septiembre, fecha dedicada a la prevención del suicidio.

Gijón tendrá importancia dentro de los actos de la región con varias actividades. En el Centro Municipal Integrado de La Arena, a las 19.00 horas, el especialista Juan Manuel García Haro impartirá una conferencia titulada, "Comprender el sufrimiento suicida: mitos y realidades para una prevención eficaz". Precisamente, en esta línea irá la segunda acción que tienen prevista desde la asociación.

El lema de la campaña de este año busca acabar con los mitos que rodean al suicidio, "Cuando solo ves... NADA" y para ello instalarán el día 9 de septiembre una mesa informativa en la plaza Italia, de 11.00 a 20.00 horas. En ella informarán a los transeúntes sobre la prevención y también ofrecen una prueba para ver los citados mitos y conocer la realidad que se esconde tras ellos. El eslogan también se enfoca en la vivencia de las personas en crisis y cómo el sufrimiento acaba por generar la sensación de que cada vez tienen menos alternativas.

Una media de diez casos por día

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan que en 2024 hubo 3.953 suicidios en España, mientras que en 2025, los números provisionales arrojan 3.808 casos. La estadística marca que suelen ser más hombres que mujeres y, juntando ambos con una media de edad de entre 50 y 59 años. Estos datos muestran que, de media, en España ocurren diez suicidios al día.

Desde el Teléfono de la Esperanza, señalan que en el primer semestre de este año han recibido 87.623 peticiones de ayuda, cifra similar a la del año anterior, pero que muestra un incremento del 10,6% en el caso de las demandas relacionadas con conducta suicida. En el caso de Asturias, se atendieron 3.307 peticiones de ayuda, con 173 casos en los que existía un riesgo de conducta suicida.

La franja de edad que sigue manteniendo este canal como el principal en caso de ayuda se mantiene por encima de los 35 años, con un 71,67%. Por otro lado, el uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32,64% consolidándose como la vía de contacto para la población joven, siendo los menores de edad un 28,2%.

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El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza funciona de lunes a domingo de 18.00 a 00.00 horas, y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org).