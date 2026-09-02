Los gijoneses dan comienzo a los nueve baños de septiembre para cumplir con la tradición: "Mi abuela decía que así no tendríamos catarros... y hasta ahora se ha cumplido"

A sus 70 años, Nieves Miranda recuerda a la perfección que su abuela, Carmen, siempre le llevaba a la playa de San Lorenzo los primeros nueve días de septiembre para bañarse. "Nos decía que era algo muy sano, que al haber más yodo ahora puedes evitar ponernos malos en invierno. Algo de razón tenía, porque nunca tengo catarros", recuerda Miranda, una de los muchos gijoneses que este martes dio la bienvenida a septiembre cumpliendo con el primero de nueve días de chapuzones consecutivos en el principal arenal de la ciudad, tal y como marca una tradición que se empezó a forjar en el siglo XIX. Pese al transcurso del tiempo, esta costumbre no decae y el sol y las agradables temperaturas ayudaron a que en San Lorenzo se viviera una jornada de multitudes. "Está a veinte grados el agua. No cuesta nada meterse, antiguamente sí costaba más", comentaron los bañistas.

Fieles a su cita diaria con la escalera 2 de la playa de San Lorenzo, los nadadores del colectivo "Rampa 2" fueron algunos de los gijoneses que acudieron por la mañana para empezar con los primeros nueve baños posteriores al cierre de agosto. La fundadora de este grupo, María Luisa Montero, comentó que "llevamos escuchando hablar de esta tradición desde siempre". Fue a mediados del siglo XIX cuando se pusieron de moda los baños de ola. El objetivo de esos chapuzones era lograr un mejor estado de salud a lo largo del invierno.

Esta costumbre, conocida en Gijón como los baños de mar o "pasar les oles", la continuaron cumpliendo gijoneses como Carmen, la abuela de Nieves Miranda. "Era de las que se bajaba desde la Escalerona agarrándose a una línea de maroma", explica Miranda, quien agrega que "seguir viniendo es una buena manera de recordar a nuestros mayores".

Uno de los cambios que se vienen produciendo en los últimos años es el aumento progresivo de la temperatura del agua. "Estando a 20 grados la gente se anima mucho más", afirmó Montero, quien hizo hincapié en que "el inicio de septiembre va a ser una continuación de este verano, que se ha dado genial". "Hubo algún problema con las carabelas, pero muchos menos que en los veranos anteriores", resaltó la fundadora del colectivo "Rampa 2".

Más allá de confirmarse que la tradición de los baños de septiembre está totalmente asentada, algunos gijoneses ya se están ocupando de que las nuevas generaciones también la conozcan. Antonio Martínez y su amigo, René Junquera, le hablaron al nieto de Martínez, Pablo Fernández, sobre esta costumbre. "Es importante que ellos lo conozcan porque es bonito que se mantengan las tradiciones", argumentó Junquera, que añadió que "me gusta venir a bañarme siempre que puedo porque está claro que es algo bueno para la salud".

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Tal y como resumió este martes antes de entrar al agua de San Lorenzo el gijonés Emilio Martínez, los gijoneses "no sabemos si esto será una leyenda urbana o cuestión de superstición, pero no está mal buscar remedios aprovechando que vivimos en una ciudad marítima".