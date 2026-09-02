Hugo Fontela, pintor, expone en la galería Llamazares de Gijón: "Viajar te abre la mente; es un periplo intelectual que has de estar abierto a recorrer"

Hugo Fontela Rodríguez (Grado, 1986), con un trabajo profundamente vinculado a la observación de la naturaleza y a las posibilidades expresivas de la pintura, expondrá en la galería Llamazares. Del 15 de septiembre al 24 de octubre podrá visitarse en el mencionado espacio de la calle Instituto la muestra "Pinturas de invierno" del artista asturiano. Se trata de la primera exposición monográfica dedicada al autor en Asturias más allá del ámbito institucional. Fontela, que comenzó su formación pictórica en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés y en la Escuela de Arte de Oviedo, vivió durante años en Nueva York. Ahora lo hace en Madrid. Con este proyecto viene a cerrar una especie de círculo con la galería, con la que colaboró, por ejemplo, en el proyecto "EntreArte", en 2007. "Vivo en mi mundo, pinto lo que me da la gana y como me da la gana, y recibo con gran ilusión y también con sorpresa que algo que hago para mí los demás lo valoren como lo hacen", reivindica.

¿En qué consiste la exposición "Pinturas de invierno"?

La muestra agrupa las piezas pintadas este último invierno, con el tema del lirio como pretexto, para desarrollar una serie de planteamientos estéticos donde es tan importante el tema como la manera de tratarlo. Elegimos ese título porque además, el lirio comienza a crecer, como ha ocurrido con estas pinturas, en invierno.

¿Qué pretende transmitir?

Como en casi toda mi obra, recogen la emoción que me produce el contacto con la naturaleza. Pretende recoger ese entusiasmo traducido a pintura, evocar esas sensaciones siempre con la bandera de pintura izada. Quien la visite verá pintura y, espero, conectará con su idea o recuerdo de la naturaleza que me inspira.

¿En qué medida la naturaleza representa una fuente de inspiración o le marca a la hora de pintar?

Yo me siento profundamente unido al escenario natural, quizás por haber vivido en él desde que nací. Me he dado cuenta de que lo que más me gusta es pasear entre prados, por el monte. Caminar por un jardín, por una playa, el mar. Todas esas vivencias me van proponiendo una serie de ideas, de estímulos, que me llevan irremediablemente al acto de pintar. Evocar la naturaleza desde la pintura y encontrar al mismo tiempo la pintura en ella.

Ha vivido, por ejemplo, en Nueva York. ¿Cómo le ha influido a nivel artístico el residir fuera de Asturias y viajar por el mundo?

Viajar te abre la mente. Te proporciona estímulos que entre otras cosas, te hace más crítico, te proporcionan otra idea de las cosas. En lo artístico es lo mismo, vas escogiendo, vas descartando, pero todo te va dejando un sedimento, un recorrido interno, que te va dando una personalidad, una libertad que en mi caso ha sido gratificante. Es un periplo intelectual para el que has de estar abierto a recorrer. Dicho lo cual, no siempre es necesario viajar para llevarlo a cabo y hay quien viaja y no le sirve de nada.

¿Qué supone exponer en la galería Llamazares?

Una oportunidad magnífica para conectar de nuevo con el público de mi tierra.

En ese sentido, ¿qué importancia tienen las galerías locales para otorgar visibilidad a autores de la región?

Es una de las maneras principales, además de ser un gran indicador de cómo de sana se encuentra una sociedad o región artísticamente hablando.

¿En qué momento creativo y artístico se halla?

Vivo en mi mundo, pinto lo que me da la gana y como me da la gana, y luego recibo con gran ilusión y también con sorpresa que algo que hago para mí los demás lo valoren como lo hacen.

¿Qué le mueve cuando se planta delante de un lienzo?

La experiencia de lograr el mismo bienestar que siento, por ejemplo, ante un paisaje.

¿Tiene en mente algún proyecto?

Seguir pintando, avanzar en un proyecto con la calcografía nacional y una exposición en Suiza el año que viene.

¿Cómo ve el panorama artístico y pictórico asturiano?

Hay muy buenos artistas trabajando en Asturias, aunque no sean asturianos, pero el mundo es cada vez más global. Tenemos el reto de que nuestras instituciones culturales sean referentes fuera de nuestros límites, y que la altura de miras de nuestros gobernantes sean, valga la redundancia, más altas.