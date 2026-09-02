Momentos de tensión, cortes de manga e insultos entre los asistentes a la manifestación de apoyo a Ceuta y los de la concentración contra el racismo

Mientras la manifestación de apoyo a Ceuta arrancaba con normalidad a las 20.00 horas en una abarrotada plaza Mayor, la concentración contra el racismo hacía lo propio en la plaza del Marqués con alrededor de 200 personas. Apenas separaban unos metros a los asistentes de ambas protestas, pero inicialmente no se produjeron enfrentamientos de ningún tipo. Sin embargo, con el paso de los minutos fue creciendo la tensión y el cruce de insultos se convirtió en una constante. Los agentes de la Policía Nacional, que llegaron a verse obligados a identificar a varios manifestantes e incluso a reducir a uno de ellos, evitaron que la sangre llegara al río y no hubo agresiones físicas.

VÍDEO: Nico Martínez / FOTO: Ángel González

Todavía no habían terminado de leer su manifiesto los manifestantes de la plaza del Marqués cuando se empezaron a producir los primeros enfrentamientos verbales. Aunque durante la primera media hora esos choques eran esporádicos, todo cambió cuando desde la plaza Mayor empezaron a salir muchos asistentes a la concentración de apoyo a Ceuta.

Fue entonces cuando los participantes en la protesta contra el racismo entonaron "Fuera, fascistas, de nuestros barrios" o "Asturies ye antirracista", y al mismo tiempo desde el otro lado se escuchaban gritos contra Pedro Sánchez, frases como "España, cristiana, y no musulmana", y cánticos como "Yo soy español, español, español".

Los más alterados de cada concentración dieron inicio a una larga ristra de insultos. Muchos de los que habían estado en la plaza Mayor optaron por quedarse en la confluencia entre la plaza del Marqués y la calle Instituto, donde ante la hostilidad que se estaba generando la Policía Nacional se vio obligada a realizar un cordón con el que consiguieron que los enfrentamientos fueran, en todo momento, solo verbales.

En imágenes: unas 200 personas en la contramanifestación de la plaza del Marqués en Gijón / Juan Plaza

El repertorio de ofensas y cortes de manga entre ambas partes continuó y hubo instantes en los que apenas se escuchaba a la componente de la asociación "Asturias Acoge" que estaba leyendo el manifiesto en una protesta en la que también estaban integrantes de "Late Asturias", "Asturies con Palestina", "Regularización y Derechos Asturies" y "Soldepaz Pachakuti". Asimismo, hubo representantes de Podemos e IU. "Lamentablemente, esto es lo que sigue pasando y lo que aguantamos las personas que migramos. Lo único que buscan es deshumanizar y construir un enemigo", señaló la encargada de leer el manifiesto, que pidió que se respetara su legítimo derecho al anonimato.

Otro de los instantes de mayor hostilidad llegó más tarde, cuando uno de los participantes en la protesta contra el racismo se acercó con una bandera de Palestina y otra republicana a la zona en la que la Policía Nacional había establecido el cordón policial. De inmediato, salió de la zona para abandonar la concentración. Entre insultos y gritos, algunos de los más agitados comenzaron a seguirle. Los agentes se desplazaron y evitaron que hubiera más problemas. Si bien, tuvieron que reducir y llevar a uno de los cinco furgones con los que contaban en la plaza del Marqués a un manifestante de la protesta "pro Ceuta" que les reprochó su manera de actuar.

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Durante todos estos desagradables momentos de tensión, en los que decenas de personas se mostraron en actitud desafiante, la Policía Nacional también controló todo lo que estaba ocurriendo con un drone.