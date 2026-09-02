Momentos de tensión, cortes de manga e insultos entre los asistentes a la manifestación de apoyo a Ceuta y los de la concentración contra el racismo
Los agentes de la Policía Nacional, que llegaron a verse obligados a identificar a varios manifestantes e incluso a reducir a uno de ellos, evitaron que la sangre llegara al río y no hubo agresiones físicas
Mientras la manifestación de apoyo a Ceuta arrancaba con normalidad a las 20.00 horas en una abarrotada plaza Mayor, la concentración contra el racismo hacía lo propio en la plaza del Marqués con alrededor de 200 personas. Apenas separaban unos metros a los asistentes de ambas protestas, pero inicialmente no se produjeron enfrentamientos de ningún tipo. Sin embargo, con el paso de los minutos fue creciendo la tensión y el cruce de insultos se convirtió en una constante. Los agentes de la Policía Nacional, que llegaron a verse obligados a identificar a varios manifestantes e incluso a reducir a uno de ellos, evitaron que la sangre llegara al río y no hubo agresiones físicas.
Todavía no habían terminado de leer su manifiesto los manifestantes de la plaza del Marqués cuando se empezaron a producir los primeros enfrentamientos verbales. Aunque durante la primera media hora esos choques eran esporádicos, todo cambió cuando desde la plaza Mayor empezaron a salir muchos asistentes a la concentración de apoyo a Ceuta.
Fue entonces cuando los participantes en la protesta contra el racismo entonaron "Fuera, fascistas, de nuestros barrios" o "Asturies ye antirracista", y al mismo tiempo desde el otro lado se escuchaban gritos contra Pedro Sánchez, frases como "España, cristiana, y no musulmana", y cánticos como "Yo soy español, español, español".
Los más alterados de cada concentración dieron inicio a una larga ristra de insultos. Muchos de los que habían estado en la plaza Mayor optaron por quedarse en la confluencia entre la plaza del Marqués y la calle Instituto, donde ante la hostilidad que se estaba generando la Policía Nacional se vio obligada a realizar un cordón con el que consiguieron que los enfrentamientos fueran, en todo momento, solo verbales.
El repertorio de ofensas y cortes de manga entre ambas partes continuó y hubo instantes en los que apenas se escuchaba a la componente de la asociación "Asturias Acoge" que estaba leyendo el manifiesto en una protesta en la que también estaban integrantes de "Late Asturias", "Asturies con Palestina", "Regularización y Derechos Asturies" y "Soldepaz Pachakuti". Asimismo, hubo representantes de Podemos e IU. "Lamentablemente, esto es lo que sigue pasando y lo que aguantamos las personas que migramos. Lo único que buscan es deshumanizar y construir un enemigo", señaló la encargada de leer el manifiesto, que pidió que se respetara su legítimo derecho al anonimato.
Otro de los instantes de mayor hostilidad llegó más tarde, cuando uno de los participantes en la protesta contra el racismo se acercó con una bandera de Palestina y otra republicana a la zona en la que la Policía Nacional había establecido el cordón policial. De inmediato, salió de la zona para abandonar la concentración. Entre insultos y gritos, algunos de los más agitados comenzaron a seguirle. Los agentes se desplazaron y evitaron que hubiera más problemas. Si bien, tuvieron que reducir y llevar a uno de los cinco furgones con los que contaban en la plaza del Marqués a un manifestante de la protesta "pro Ceuta" que les reprochó su manera de actuar.
Durante todos estos desagradables momentos de tensión, en los que decenas de personas se mostraron en actitud desafiante, la Policía Nacional también controló todo lo que estaba ocurriendo con un drone.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
- Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
- El Hípico se vuelca con la Fundación Xana: 'Era una niña de lo más lista', recuerdan sus abuelos
- Hablan los vecinos de la barriada de Gijón que fue al Defensor del Pueblo para saber si son suelo público o privado: 'Queremos que el Ayuntamiento hable con nosotros
- Arrasan con la carpa de las fiestas de Cimavilla, en Gijón, y destrozan las figuras del Descenso del Nalón: 'Le quemaron les tetes a una de las imágenes
- Fallece a los 65 años Luis Jorge Blanco, gerente de Sidra Roces, en Gijón: 'Estuvo allí hasta el último día