El programa "Gijón compra y vuelve" contará con 497 establecimientos, 14 más que en 2025: textil y moda, el sector con más representación

A 497 se eleva el número de establecimientos que participarán este año en el programa "Gijón compra y vuelve", impulsado por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias junto con el Ayuntamiento para incentivar las compras en el comercio minorista y reforzar la fidelización de la clientela. Concluido el periodo de adhesión, la cifra de participantes aumenta un 2,9 % respecto a 2025 (14 negocios), con un crecimiento acumulado del 5,3 % respecto a 2024, lo cual se traduce en la incorporación de 25 comercios en dos años.

Desde la Unión de Comerciantes destacan también la diversidad de actividades comerciales. El sector con más presencia es textil y moda con 203 establecimientos, el 40,8 % del total. A continuación se ubican belleza y cuidado personal, con 85 comercios (17,1 %); hogar y decoración, con 67 (13,5 %); y entretenimiento y ocio, con 53 (10,7 %). Completan la participación los servicios especializados, con 37 negocios; alimentación, con 23; salud y bienestar, con 22; y otras actividades comerciales, con 7.

Entre las categorías concretas con una mayor representación se encuentran los establecimientos de prendas de vestir, con 123 participantes; calzado y complementos, con 49; los salones e institutos de belleza, con 31; y las librerías y establecimientos de venta de periódicos y revistas, con 30. La iniciativa afronta ahora su próxima fase. A partir del 10 de septiembre podrá darse de alta la clientela y comenzará también el periodo de generación de premios, inicialmente previsto hasta el 11 de octubre. Posteriormente, el periodo de canje se desarrollará entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. La dotación de esta edición es de 500.000 euros.

El funcionamiento es el siguiente: sobre una compra mínima de 20 euros el cliente genera un descuento del 25% del importe de esa compra del que se podrá beneficiar en una segunda compra en ese mismo establecimiento o en cualquier otro de los adheridos al programa. El importe máximo de premios a acumular por cada cliente será de 200 euros. El importe a descontar será del 50% del valor total de la compra hasta un máximo de 50 euros. El límite de precios a canjear por cada comercio participante se ha fijado en 5.000 euros. En 2025 el programa contó con la participación de 483 comercios y 14.295 clientes y se alcanzó un volumen de ventas total de casi 3,5 millones.