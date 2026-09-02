El PSOE de Gijón estima que la recogida de avales en primarias será "muy difícil" con cuatro aspirantes

Pendientes de actualizar el censo, por ahora la ejecutiva del PSOE gijonés estima que los aspirantes a participar en el proceso de primarias que se celebra este mes necesitarán recoger entre 180 y 190 avales para poder concretar su candidatura. Una cifra que hace que la tarea vaya a ser "muy difícil" de acuerdo a la estimación que hizo esta mañana Jorge Antuña, secretario de Organización: de los 1.300 militantes, y contando con un reparto equitativo entre cuatro aspirantes con el mínimo de avales posibles, un 60 por ciento de la militancia tendría que involucrarse de manera directa. Este sería el escenario si, además del paso adelante de Lara Martínez, José Ramón Tuero y Carmen Moreno, lo hace también Alberto Ferrao. Monchu García, secretario general, señaló que es "natural" que la ejecutiva "se posicione", en este caso apoyando a Martínez, y reconoció que el proceso por el caso de acoso contra Iván Álvarez Raja está dilatándose mucho e instó a "agilizarlo" en medida de lo posible.

García defendió que lo que se inicia ahora es un proceso "sano" de participación en la que definió como "la fuerza más democrática" de la ciudad. A partir de ahora, de acuerdo a los plazos confirmados por Antuña, los aspirantes tendrán entre los días 4 y 7 para cumplimentar su solicitud de aspirante ante la Federación Socialista Asturiana (FSA). Comenzará luego el proceso "más complejo", la recogida de avales, entre los días 9 y 16 de septiembre. La campaña será entre los días 17 y 25 y la jornada electoral el 26. Si ningún candidato reúne el 50 por ciento de los apoyos, habrá una segunda vuelta con los dos candidatos que superen el corte el día 3 de octubre.

El secretario general, por su parte, rechazó la idea de que la existencia de varias candidaturas provoque "división" interna. "Sé que hay gente que tiene dificultades todavía para asumir lo que representa un proceso democrático como este y que aún hay compañeros que sufren, pero tenemos que empezar a naturalizarlos y, también, desdramatizarlos", dijo. Sobre el posicionamiento de su ejecutiva con Martínez, un gesto que ha molestado a Tuero, también integrante de la ejecutiva, y a Moreno, García defendió que la dirección política del partido "siempre se ha posicionado" y que hacerlo es "lo honesto". "Yo inicié, con conocimiento de la ejecutiva, una consulta abierta en la que cada militante que quiso contactar conmigo lo hizo. ¿Para qué se creía la gente que era aquello? Incluso algunos de lo que se van a presentar participaron. Y evidentemente la consulta era para eso, para posicionarse", aseveró.

Sobre Raja, reconoció García que está tomando "muchísimo tiempo resolver este asunto" y que no depende de la agrupación local. "Hay otra instancia (nacional) que está decidiendo sobre esto y nosotros le pedimos que sea ágil, porque ciertamente no lo está siendo mucho, pero no podemos opinar", afirmó.