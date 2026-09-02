La rehabilitaciones de los colegios gijoneses de Castiello y Los Campos, listas para el inicio de curso: "Son dos centros nuevos"

Curso nuevo, colegios "nuevos". Las rehabilitaciones del colegio de Los Campos y del centro de Educación Especial de Castiello ya están finiquitadas tras una inversión global de 13,7 millones de euros entre ambos proyectos, que contaban con financiación europea (tres millones en cada caso). "No venimos a anunciar nada, sino a enseñar lo que ya hemos hecho", proclamó este miércoles la Alcaldesa, Carmen Moriyón, antes de iniciar la visita a los renovados equipamientos, cuyas obras se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), concretamente en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). La eficiencia energética, la sostenibilidad o la accesibilidad, entre los aspectos en los que se enfocaron las actuaciones. Moriyón reivindicó la "inversión histórica" en la red de colegios públicos y escuelas infantiles del gobierno local en los tres años de mandato. "Son 24 millones íntegramente de fondos municipales", subrayó la regidora.

La primera parada fue el colegio de Educación Especial de Castiello. La reforma implicó un gasto de 6,7 millones de euros y se compatibilizó con la actividad lectiva. "Era la obra más difícil pero la que menos problemas nos dio", aseveró Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que apuntó que el edificio mejorará su eficiencia energética con un sistema de aislamiento exterior o con instalaciones fotovoltaicas. También hay nuevas instalaciones de electricidad y climatización, nuevos espacios en la planta semisótano, un vaso de hidroterapia... Asimismo, se impulsa la accesibilidad con un ascensor para personas con movilidad reducida.

"La obra tenía una dificultad importante por nuestro perfil de alumnado, pero no hubo mayores problemas salvo algún día con ruidos o cosas que no salían a la primera", recalcó Conchi Rodríguez, directora del centro educativo, que festejó el "cambio" que ha experimentado el cole. "Con el tema de la la calefacción... cuando llegue el frío lo notaremos", indicó Rodríguez, que también aplaudió la urbanización de la zona delantera o los pasillos "diáfanos" que ha generado la intervención. Ya aguarda al comienzo del curso escolar. "Los alumnos no vieron terminada la urbanización o las letras que hay en la fachada y les va a prestar", aseguró.

A casi 7 millones ascendió la inversión para la rehabilitación del colegio de Los Campos. Gijón salvó hace un par de años una "bola de partido" con las obras de ambos equipamientos. El Consistorio logró una prórroga para acometerlas, la cual era indispensable para no incumplir plazos, hecho que hubiese echado a perder la subvención europea. "Hubo que hacer cambios porque surgieron problemas sobrevenidos", destacó Gilberto Villoria sobre Los Campos. Estas cuestiones estructurales obligaron a variar la hoja de ruta, derivando en el realojo del alumnado, que fue a clase el pasado curso en el colegio Asturias.

En Los Campos se realizó una rampa accesible en las entradas, se creó una zona ajardinada y una sala de usos múltiples... El proyecto, además, conllevó la reordenación de algunos espacios, como señaló la arquitecta Amaya Salinas. Las aulas de 3 a 6 años se ubicarán donde anteriormente estaba el gimnasio. También habrá mejoras a nivel de eficiencia y sostenibilidad. "Tiene pintura fotocatalítica, que limpia los ambientes y así no hay olores o concentraciones de dióxido de carbono; y lleva un sistema de instalaciones tanto de ventilación mecánica como de climatización por aire", explicó la experta.

La visita municipal a los rehabilitados colegios de Castiello y Los Campos, en imágenes / Juan Plaza / Luisma Murias

"Estamos contentos por regresar; la travesía fue dura entre prórrogas, incidencias, que nos tuvimos que desplazar a otro centro...", sostuvo Toni Medina, director de Los Campos, que ya quiere mirar hacia delante. "Nos gustaría crecer y ser el colegio público referente del barrio; podemos hablar de que somos un centro nuevo", declaró Medina. Por lo pronto, un centenar de estudiantes arrancarán el curso. En ese sentido, hay familias a las que el realojo en el Asturias no les encajaba por temas de conciliación, manifestó el director, y que ahora retornan a Los Campos.

En las postrimerías está también la obra del Rey Pelayo, cifrada en algo menos de millón y medio de euros. "Se firma el acta de recepción el viernes; se va a un ritmo loco para acabar", afirmó Gilberto Villoria. La actuación en el "Reype" ahonda en cuestiones de accesibilidad, protección contra incendios y en un refuerzo estructural que era el motivo principal de la intervención. Cabe recordar que el colegio sufrió un derrumbe en enero de 2023. Asimismo, se crearán aulas de Educación Infantil que tendrán un patio específico.

Carmen Moriyón mostró su satisfacción por la finalización de los proyectos en Castiello y Los Campos. "Gestionar bien y que salgan los números debe servir para que el dinero llegue donde tiene que llegar; así se contribuye a mejorar la vida del alumnado y de toda la comunidad educativa", aseveró la Alcaldesa, que agradeció la implicación del área de Infraestructuras y de la propia comunidad educativa para sacar adelante las reformas. "Llevaron mucho tiempo y una decisión importante donde se refleja con hechos la lealtad institucional de este gobierno y cómo trabaja respetando los compromisos; cuando llegamos teníamos sobre la mesa estas inversiones, que en sentido estricto no corresponden al Ayuntamiento", comentó Moriyón. "El Ayuntamiento tiene la obligación de mantener los colegios en perfecto estado de revista, pero las grandes inversiones corresponden a la Consejería de Educación; no podemos destinar sucesivamente tal cantidad de dinero a solamente dos colegios", sentenció.

La forista reivindicó la construcción por parte consistorial, y por cinco millones, de la escuela infantil de El Llano, e hizo hincapié en las labores de mantenimiento que periódicamente ejecuta el gobierno local en los colegios de la ciudad. "Requiere una inversión constante", ratificó Gilberto Villoria. A lo largo de este verano se han impulsado actuaciones de repintado, limpieza o reparaciones en múltiples equipamientos.