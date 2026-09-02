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Salud licita el equipamiento del nuevo consultorio de Vega-La Camocha, en Gijón, que abrirá en el primer trimestre de 2027

El contrato alcanza un importe de 218.154 euros y la obra supone una inversión de 3,6 millones

Las obras del nuevo consultorio de Vega-La Camocha.

Las obras del nuevo consultorio de Vega-La Camocha. / Ángel González

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Nico Martínez

La Consejería de Salud acaba de licitar el equipamiento del nuevo consultorio de Vega-La Camocha por un importe de 218.154,14 euros. Así lo confirmaron desde el Sespa este jueves, tras la visita del viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, a las obras que se están llevando a cabo para levantar este equipamiento, que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2027.

Por la izquierda, Jesús Menéndez, Pablo García y Brezo García, durante la visita a las obras del nuevo consultorio de Vega-La Camocha.

Por la izquierda, Jesús Menéndez, Pablo García y Brezo García, durante la visita a las obras del nuevo consultorio de Vega-La Camocha. / LNE

El contrato lanzado por la Consejería de Salud incluye el suministro de mobiliario general y clínico, frigoríficos, señalización, equipamiento médico de consulta; así como dispositivos específicos: bisturí eléctrico con carro, dermatoscopio, doppler vascular, espirómetro portátil, electrocardiógrafo y holter de presión arterial (MAPA).

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En total, la actuación para llevar a cabo la construcción de este nuevo consultorio supone una inversión de 3,6 millones de euros. El equipamiento dispondrá de 900 metros cuadrados útiles, cumpliendo con una demanda histórica de los residentes de Vega-La Camocha, así como de Fano, Caldones, Baldornón, Lavandera, Granda, San Martín de Huerces y Leorio, que son las otras parroquias a las que prestará servicio el nuevo consultorio periférico.

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En la actualidad, los vecinos acuden al consultorio provisional que se logró habilitar en la avenida de La Camocha con la apertura de una instalación modular prefabricada de 338 metros cuadrados. Una vez completado el derribo del antiguo consultorio comenzaron las obras del nuevo, con un plazo de 16 meses.

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