La variedad de alojamientos en Gijón lleva a los hoteles a "tocar techo, con ligero retroceso" en su demanda turística, pese a ser un "buen verano" para el sector

El nivel de ocupación hotelera en Gijón retrocedió en julio y agosto respecto a los mismos meses del año pasado, si bien los ingresos del sector aumentaron por el incremento en los precios de las habitaciones, especialmente significativo en el mes de agosto, el de mayor actividad del turismo en la ciudad.

En julio el descenso en la ocupación media diaria en los hoteles gijoneses fue casi testimonial, pasando de un 86,56% el año pasado a un 86,20% este. Algo más acusado fue en el mes de agosto, que experimentó un retroceso del 1,67%. La ocupación media en los hoteles gijoneses el mes pasado fue del 88,51% frente al 90,18% de agosto de 2025.

El panorama es distinto si se toman en cuenta los ingresos por habitación disponible, con un incremento en ambos meses, a pesar del retroceso en la ocupación, debido al incremento en los precios de las habitaciones que se ocuparon.

En agosto de este año, el ingreso medio por habitación (ocupada o no) y noche se elevó un 12,73% respecto a agosto del año pasado, pasando de 136,92 a 154,35 euros. En cuanto a la tarifa media de las habitaciones que sí se reservaron, fue de 172,43 euros por los 149,76 de agosto del año pasado, un 15,14% más.

En parte, aunque no sólo, en ese aumento de los ingresos de dos dígitos influyó el espectacular incremento del coste de las habitaciones el 11 y el 12 de agosto por el eclipse de sol que se produjo ese último día. El coste medio de una habitación el día 12 se duplicó con holgura: fue de 336,40 euros, frente a los 164,66 euros de un año antes. El 12 de agosto fue el día con los precios más elevados de la Semana Grande, durante la que la ocupación estuvo, según los días, entre el 90% y más del 97%, con la única excepción del 9 de agosto en el que la ocupación fue del 87,26% y el precio medio de las habitaciones de 164,52 euros.

En cuanto a julio, el incremento en el precio medio diario por habitación (ocupada o no) fue del 5,19%, pasando de 108,36 euros en 2025 a 113,99 euros este año. En cuanto al coste medio de una habitación, el aumento fue un poco mayor, del 5,41, con 131,60 euros de media este año, frente a los 124,84 euros de julio de 2025.

La mejora en los ingresos para el sector es precisamente donde pone el acento la vicealcaldesa y concejala de turismo, Ángela Pumariega, quien indica que "el verano se ha cerrado con un notable éxito para el turismo de Gijón, especialmente desde el punto de vista económico. La industria turística ha presentado unos resultados espectaculares, que la confirman como uno de los motores económicos y de generación de empleo en nuestro municipio. Y ello sin ninguna masificación, como demuestran los datos de ocupación, muy similares a los de 2025 e incluso a la baja. En todo caso, como llevamos insistiendo y trabajando todo este mandato, lo que nos interesa es la desestacionalización: ir creciendo fuera de los meses de temporada alta del verano". La vicealcaldesa también quiso destacar el aumento de visitantes extranjeros que ha detectado el área municipal de turismo, pendiente de concretar el dato con las estadísticas oficiales.

Hostelería

Fuentes del sector, por su parte, consideran que el de este año ha sido un buen verano, aunque sin mejorar al anterior por la menor ocupación hotelera, apuntando que Gijón ha podido "tocar techo" en los meses de la temporada alta veraniega y destacando también el aumento en los precios medios por habitación. Muchos visitantes, añaden, optan por viviendas vacacionales o y también sigue habiendo alojamiento en viviendas particulares.

En cuanto a la hostelería, ha habido mucho movimiento, entre otras cosas por las numerosas actividades festivas que se programaron, pero se ha notado que el gasto medio en los establecimientos hosteleros se ha reducido respecto al año pasado, algo que en el sector se atribuye a la pérdida de poder adquisitivo de los turistas, al no acompasarse a la inflación el aumento de los salarios.