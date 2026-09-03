El Club de Regatas festeja su Día del Socio "más histórico" al entregar por vez primera a mujeres la insignia de oro: "Es especial y emotivo"

"Tenemos muchos eventos, fiestas y verbenas, pero este es el día más especial y emotivo", afirmaba este jueves José María Landa, presidente del Real Club Astur de Regatas. Era el Día del Socio en la entidad, festejado por todo lo alto con un acto que sirvió para distinguir a 19 de sus socios más veteranos. La particularidad respecto a años pasados es que, por vez primera, el Club de Regatas homenajeaba a socias de honor, en femenino. La jornada, señaló Landa, fue "más histórica" si cabe por este hecho. Diez mujeres de 80 años o más, y con un bagaje de 40 enroladas en el club, recibieron un sentido tributo durante un encuentro que honró también a nueve varones, celebrado en la sede social, en Cimavilla, y precedido por una misa oficiada por el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta.

Fue una jornada para premiar, mediante insignias de oro, la fidelidad, el compromiso y el sentimiento de pertenencia. Ana González, secretaria, llamó uno a uno a los agasajados para que subiesen al escenario del pabellón de Santa Catalina y les entregasen la distinción bajo el sonido del aplauso sincero. A Miguel Ángel Nieto, a sus 81 años, se le venían innumerables recuerdos a la cabeza. "He pasado muchas horas aquí y he hecho muchos amigos", evocó Nieto, para el que el Club de Regatas supone "media vida". "Venía a jugar al billar, a competir, a nadar, etc.", indicó el homenajeado, cuyo abuelo, Toribio Nieto, fue uno de los fundadores de la entidad.

El Club de Regatas cumplirá la próxima semana 115 años de historia. Esa efeméride mencionó José María Landa, que reivindicó el "trabajo ímprobo" de los empleados y alegró a los asistentes con una sorpresa. La "Galería de los presidentes", pared de honores donde se exponen los retratos de los máximos dirigentes que ha tenido el club, ya está completo. De los 21, cuatro no tenían su retrato ya que por cuestiones de antigüedad y problemas derivados de la Guerra Civil no se había podido recuperar ninguna imagen suya para que se les hiciera un cuadro. Una ardua labor de investigación liderada por el socio Juan Carlos Herrero ha permitido solventar la situación.

Carmen Fernández, de 81 años, se sentía de maravilla al ser una de las diez pioneras que recibían la insignia de oro. "Ahora hay casi más mujeres que hombres en el club", bromeaba Fernández, que rememoró sus visitas décadas atrás a las instalaciones para ir a la piscina, a baile, a las verbenas, a tomar algo... "Presta mucho lo de hoy", admitió la veterana socia. El arquitecto Diego Cabezudo, también agasajado, resaltó que el homenaje "nos llena de satisfacción". Y quiso tener un recuerdo para el otrora presidente Rafael Arias de Velasco. "Permitió que las mujeres fuesen socias de pleno derecho", encomió.

Los otros socios galardonados fueron Domingo Nevot, Luis Arias de Velasco, Enrique Albert, Roberto Rodríguez, Pilar Alvargonzález, Begoña San Miguel, María Pilar Gómez, María de los Ángeles Llanos, María José San Pedro, Covadonga Martínez de la Vega, Alfonso de Pozo, Manuela Fernández, Antonio Castaño, María Antonia Alonso, Ana Alonso y Antonio Alonso.

Aprovechó además José María Landa para repasar la actualidad del Club de Regatas. Entre los aspectos comentados, el arreglo finiquitado de la terraza de los Tamarindos, el impulso a la sección de regatas con nuevos colaboradores o la ampliación de las instalaciones, de unos 400 metros cuadrados, en el Puerto Deportivo tras un acuerdo con la Federación de Vela.