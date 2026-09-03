El Coto inicia su ruta de pinchos por los bares del barrio

La ruta de pinchos del barrio de El Coto ya está en marcha de nuevo. La edición de este año, que aglutina a siete negocios hosteleros, arrancó este lunes y estará activa hasta el próximo día 12. "Es una buena ocasión para quedar, probar diferentes propuestas y, sobre todo, disfrutar y apoyar a la hostelería de El Coto", explican desde la asociación vecinal, que invita a visitar los establecimientos participantes durante los próximos días.

En concreto, en esta edición participan, Bar Xerrón, Café y Té Covadonga, El Talismán, Café del Coto, Burbia Café Bar, Café Mallorca y Casa Mary. La iniciativa ofrece un pincho más bebida (refresco, vino corriente o cerveza) por 4,5 euros.

Las propuestas gastronómicas son variopintas, desde una patata rellena de carrillera al pimiento relleno de pitu caleya.

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El certamen, además, incluye hasta cuatro premios:el más original, el mejor sabor, la mejor presentación y al más popular.