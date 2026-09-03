Cristina Reguero, es de Ceuta y vive en Gijón: "Estábamos acostumbrados a la inmigración, pero esto ha sido una invasión en toda regla"

Afincada en Asturias desde hace dos décadas, Cristina Reguero, economista de 55 años, conoce bien su Ceuta natal, en la que creció viendo "con normalidad" la convivencia de cuatro culturas. Desde Gijón vio los vídeos de la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos a finales de julio y en Gijón se manifestó este miércoles en la plaza del Ayuntamiento junto a miles de personas. Iba equipada con una bandera de su ciudad y con una camiseta del Ceuta Futbol Club. La acompañaba su marido, el gijonés Jesús del Brío, con quien tiene tres hijos. La ceutí espera que las concentraciones multitudinarias de apoyo a su ciudad no se diluyan y urge resolver la crisis migratoria generada que, pide, debe "entenderse bien". "Lo que más me duele es que haya gente que diga que Ceuta es racista. Eso es no conocer a la ciudad ni a los ceutíes: nosotros sí sabemos convivir entre culturas y, de hecho, es un sello de identidad del que estamos muy orgullosos", defiende. "Y claro que somos una ciudad acostumbrada a la inmigración, pero esto fue otra cosa: esto fue una invasión en toda regla", añade.

Reguero volvió este jueves a la plaza Mayor de Gijón junto a una de sus hijas, Alba del Brío, y su marido. "Casi no parece la misma plaza", decía él. La pareja se ríe ahora con el "foco mediático" que vivieron sin querer durante la jornada y que se saldó con Reguero haciéndose una foto con la alcaldesa Carmen Moriyón y subiendo al balcón consistorial. "Me han dicho que ahí sube muy poca gente, los Reyes Magos y poco más", bromea. La imagen con la Regidora, explica ella, surgió porque se acercó a la política para agradecerle el haber colocado una bandera de Ceuta en la fachada del Ayuntamiento. "Son gestos importantes; tenemos que ir todos a una. Por eso fue increíble ver la acogida de las manifestaciones. Es muy importante trasladar el apoyo. Yo me hubiese manifestado sola", defiende.

La ceutí se asentó en Gijón por su pareja, pero sigue visitando su hogar con frecuencia y parte de su familia vive en el centro. "Por ellos y por las redes vi los primeros vídeos de cómo tanta gente entraba sin ningún control. Era impactante. A Ceuta entra gente habitualmente, pero no así. El centro hoy está un poquito mejor, pero las barriadas están fatal. La gente hace mucha vida en la calle y ahora pocos se atreven a salir de casa. La ciudad está sitiada", lamenta. "Faltan muchas más fuerzas de seguridad en las calles. No hay espacio ni recursos para atender a tanta gente. La ciudad es solidaria, pero no hay más de dónde tirar y cuanto más tarde en arreglarse va a ser peor. El ambiente se está crispando", advierte.

Cristina Reguero, ayer, con Carmen Moriyón. / C. T.

Reguero lamenta la sensación de que es difícil comunicar este malestar sin entrar en malentendidos. “Ceuta es una ciudad especial y difícil de entender. Invito a la gente a que la visite cuando la cosa esté más tranquila. Yo vi procesiones de Semana Santa en las que participaban gente de otras religiones. Es normal que en una pandilla de amigos haya, además de cristianos, hebreos, hindúes y musulmanes. Hay muchas bodas mixtas. Todo está mezclado. Y no es perfecto, nada lo es, pero siempre fuimos así”, cuenta.

En la península, dice, esa integración no existe porque no es necesaria. "Aquí puedes haber visto otras culturas, pero es más raro que hayas ido al cole o hayas hecho un viaje con esas personas. Hasta en el Ayuntamiento de Ceuta hay gente de distintas culturas y todos están organizando la ciudad y diciendo lo mismo. Es que es eso lo que nos define, y por eso hablamos de unidad, porque tenemos que ir todas a una”, razona. A esa unidad, añade, ayudan las manifestaciones de apoyo en otras ciudades. "Si no se habla de algo, desaparece".