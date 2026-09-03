Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque "no se dio cuenta"

Importante actuación de la Policía Nacional anoche en la calle Puerto de Ventana, en el barrio gijonés de El Polígono, por un caso de violencia doméstica. Agentes de la comisaría de El Natahoyo detuvieron sobre las dos de la madrugada a una mujer española de unos 40 años por, supuestamente, haber apuñalado a su novio, también español, en el interior de un domicilio. Los hechos ocurrieron mientras los dos se encontraban bajo los efectos de las drogas. El ataque con arma blanca habría tenido lugar mientras la mujer hacía la cena.

La investigación se encuentra abierta por el momento y, tal y como explicaron fuentes oficiales de la Policía Nacional, el atestado de los agentes intervinientes no estaba cerrado. Por ahora, lo conocido es que la mujer fue conducida a los calabozos y que el hombre tuvo que ser evacuado al Hospital de Cabueñes con un importante corte en el pecho. No obstante, estas mismas fuentes apuntan a que no se teme por su vida. El ataque, eso sí, dejó un importante reguero de sangre dentro de la casa, en la escalera del portal e, incluso, ayer por la mañana aún eran visibles restos de sangre en la acera próxima al edificio donde ocurrieron los hechos y también en la fachada del mismo.

Unos hechos que habrían tenido lugar de la siguiente manera. La pareja, que frisa la cuarentena, se encontraba dentro de la casa. La mujer estaba haciendo la cena y alegó que apuñaló al hombre sin haberse dado cuenta. Estas mismas fuentes apuntan a que el hombre también habría podido agredir a la chica. Según explicaron, por otro lado, los vecinos de la zona, los conflictos dentro de ese piso y también fuera del mismo se habrían producido con cierta frecuencia. Los residentes comentaron que la mujer lleva tiempo viviendo en el edificio y que menos veterano es el hombre. "Hasta ahora no había habido altercados gordos, pero no nos sorprende que algo así haya podido suceder", aseguró una vecina.

Rastros de sangre / C. T.

El asunto despertó el interés de la zona sobre todo por la mañana. Los hechos, al acontecer de madrugada, tan solo generaron cierto revuelo en los pisos más próximos al domicilio en el que tuvo lugar el ataque. No obstante, a primera hora agentes de la Policía Científica acudieron a la calle Puerto de Ventana para recabar más pruebas. Lo que llamó más la atención a los vecinos fue que los policías tomaron imágenes del portal y observaron las inmediaciones del bloque para poder señalizar los lugares en los que cayeron gotas de sangre. Posteriormente, a las pocas horas y una vez ya finalizada la tarea policial, operarios de Emulsa limpiaron la calle.

La investigación, en cualquier caso, se encuentra aún abierta. A la mujer se la detuvo por un posible delito de violencia doméstica. Al mediodía de ayer, aún no se le había tomado declaración en comisaría y, por tanto, tampoco había pasado a disposición judicial. Será en las próximas horas cuando se tendrá que sentar delante de un juez. También será clave la toma de declaración que se haga a la víctima, en este caso el hombre, el cual prosigue recuperándose de sus heridas en el Hospital de Cabueñes.