Gijón "crece" 5.800 metros cuadrados tras actualizar sus fronteras con Llanera
La revisión cartográfica, realizada a petición del concejo vecino, encara su recta final tras dos años de trabajos y tras resolver que la competencia de un hórreo que quedaba "partido" en las nuevas lindes lo asumirá la administración local
Gijón "crecerá" 5.800 metros cuadrados. El proceso de deslinde con Llanera, un trabajo iniciado a petición del concejo vecino hace ahora algo más de dos años, encara su recta final con el acuerdo entre ambas partes de que el ajuste se salde con una merma territorial para Gijón de 32.385 metros cuadrados, que pasarán a formar parte del concejo de Llanera, y la ganancia de otros 38.198 metros hasta ahora llanerenses que se integrarán en el territorio local, lo que incrementa la superficie de Gijón en 5.813 metros cuadrados. Llanera ya había iniciado un proceso similar con Illas, Corvera, Las Regueras y Siero para blindar su seguridad jurídica en trámites urbanísticos y Gijón validará ahora la propuesta en comisión municipal y en Pleno, lo que permitirá oficializar el cambio.
Los informes municipales de ambos consistorios señalan que en el ámbito afectado por el deslinde, que en esencia son pequeñas modificaciones hacia adelante o hacia atrás respecto a la frontera histórica, no existen "viviendas ni edificaciones significativas". "El área está compuesta mayoritariamente por parcelas de carácter rústico y superficies sin ocupación edificatoria relevante", se señala en el expediente. "Esta escasa presencia de construcciones se explica por la propia configuración física de las áreas incorporadas, que consisten fundamentalmente en franjas de terreno estrechas y lineales, sin continuidad suficiente para permitir desarrollos edificatorios. Por ello, la mayor parte de la superficie analizada corresponde a suelo sin edificación", se añade.
Llanera dio traslado a Gijón hace ahora algo más de dos años para iniciar un procedimiento de deslinde que permitiese "actualizar" sus fronteras. Se crearon comisiones por ambas partes y en 2024 se celebró una primera reunión que se saldó con la disconformidad de los representantes gijoneses, que pidieron estudiar más a fondo la propuesta. A raíz de esa negativa, se envió el expediente, de acuerdo a la ley, al Instituto Geográfico Nacional, que a su vez designó a un ingeniero responsable para supervisar el proceso. El trámite, por lo tanto, se acabó retrasando más de lo previsto.
Un informe técnico del pasado mes de junio, por último, analizó que los mojones –las piedras o marcas que marcan las lindes– registrados por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y señaló que, de los diez tramos que conforman la frontera con Llanera, seis "no coinciden con el límite jurisdiccional vigente según la cartografía oficial del Ayuntamiento de Gijón", pero se dan por buenos porque no suponen una merma territorial. En concreto, señaló que la diferencia media entre el límite que Gijón tenía en sus registros y el que se plantea ahora es de unos 20 metros, pero que, como la diferencia se salda con 5.813 metros cuadrados a favor de Gijón, se puede aceptar. Llanera ya aprobó el trámite en Pleno en julio.
En la propuesta actualizada, además, se incluye un cambio por un error detectado desde Gijón: las nuevas líneas marcadas sobre plano "partían" un hórreo protegido. El Consistorio gijonés alegó que no era recomendable dejar un bien catalogado en competencia compartida entre administraciones y propuso asumirlo íntegramente, algo que Llanera ya ha aceptado.
La "ganancia" en metros cuadrados es poco relevante para una ciudad de más de 180 kilómetros cuadrados, pero el proceso sí resulta interesante por infrecuente. Los mojones históricos marcan ahora una frontera que se resuelve o bien en línea recta entre ellos o bordeando cauces de arroyos como los de La Oscura, Remaría y Las Huelgas. Sobre plano, la diferencia a ganar o perder es muy pequeña, pero incluye leves modificaciones en espacios como el centro de Cogersa. Mañana viernes el trámite pasará, se espera, el filtro de la comisión local de Urbanismo, dejando así el expediente en condiciones de ser llevado a sesión plenaria.
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