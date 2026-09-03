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Gijón, con "récord" de presupuesto adjudicado en el primer semestre

La concejalía de Hacienda registra que el 50 por ciento las inversiones previstas para este año se han asignado por concurso entre enero y junio, un balance "muy bueno" y del que dará cuenta a los grupos este mes

Fachada del Ayuntamiento de Gijón

Fachada del Ayuntamiento de Gijón / A. S.

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S. F. Lombardía

La concejalía de Hacienda dará a conocer este mes a los grupos municipales que entre enero y junio se ha adjudicado el 50 por ciento del presupuesto previsto para este 2026. En concreto, de la partida total de 72,4 millones de inversiones previstas se han adjudicado contratos por importe de 36,8 millones, lo que deja sobre la mesa un porcentaje que la concejalía tilda de "récord" y que facilita que la capacidad ejecutora del Consistorio pueda saldar el año con "muy buenos datos" si todo sigue al mismo ritmo.

Fuentes municipales explican que parte de este nivel de adjudicación responde a actuaciones planificadas en presupuesto que han podido resolverse sin retrasos, como las obras educativas de Los Campos y Castiello y la escuelina de El Llano y la ampliación del complejo deportivo de La Calzada, así como la obra para reformar y ampliar el futuro Centro de Arte Tabacalera y la reforma del teatro Jovellanos. Las mismas fuentes señalan que el nivel de adjudicación logrado al primer semestre son prueba de la "eficiencia" ejecutora de este ejercicio y que las previsiones a cierre de año son "muy positivas".

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Por comparación, el nivel de inversión adjudicada durante todo el ejercicio del año pasado se cerró en el 77 por ciento, señalando entonces el Ayuntamiento que se trataba del balance más positivo de la última década. En ese ejercicio, se contó con una partida total de 63,33 millones, 32,33 ya blindados en presupuestos que sumaron 24,5 de remanentes y 6,42 de modificaciones presupuestarias. El cierre de 2025 dejó una ejecución del 55 por ciento, también un "récord" de la última década, y el porcentaje subí hasta el 82 por ciento en cuanto a contratos licitados.

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Con el ritmo actual de adjudicación, la concejalía de Hacienda, responsabilidad de la forista María Mitre, confía en poder superar ese 77 por ciento del ejercicio anterior en lo que resta de año. Al balance del 50 por ciento, de hecho, ya se pueden sumar adjudicaciones recientes, como la reformulación del mercado navideño de Begoña, y otras a punto de resolverse como la ambiciosa reforma del Albergue Covadonga. Lo habitual, además, es que los ayuntamientos vean incrementado su ritmo de adjudicación y ejecución de contratos según vaya avanzando el año, ya que la necesidad de contar con una partida presupuestaria aprobada y la dilación en la que se ven inmersas algunas licitaciones por los análisis de sus mesas de contratación exigen muchas veces varios meses de recorrido.

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