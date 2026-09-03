Habla el hombre que resultó herido con un arma blanca en el barrio de El Polígono de Gijón: "Fue un accidente. Me caí y me clavé el cuchillo"

"Fue un accidente. Me caí y me clavé un cuchillo". Quien habla es el hombre que tuvo que ser atendido la madrugada del miércoles al jueves con una herida en el pecho en su domicilio del barrio del Polígono, en Gijón. Aunque inicialmente fuentes oficiales de la Policía Nacional explicaron que la mujer de este inviduo resultó detenida como posible responsable de un delito de violencia doméstica por estas heridas, este hombre exculpó esta mañana a su su mujer. "No me apuñaló. Yo ya salí del hospital y ella está en la calle", contó.

Este hombre explica su versión de los hechos de lo sucedido en un piso de la calle Puerto de Ventana, sobre las dos de la mañana. Según explicó, él y su pareja se encontraban en la cocina haciendo la cena tras haber regresado a su domicilio después de "haber estado tomando algo".

"Me puso hacer la cena y en el suelo había grasa porque estuvimos friendo unos cachopos", puntualizó. "Tuve la mala suerte de que tropecé y me cortó. Eso fue lo que pasó", expresó este individuo, quien también negó que lo sucedido se precipitara cuando los dos se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

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"Luego vino la ambulancia y me llevaron al Hospital de Cabueñes. Me tuvieron que operar, pero ya está", finalizó el herido, ya dado de alta. El caso generó cierto revuelo en el barrio ya que tuvo que acudir la Policía Científica para analizar los restos de sangre que fueron quedando en el portal y en la calle. No obstante, este protagonista de lo sucedido insiste en que todo se debió a un accidente y exculpa a su mujer de toda responsabilidad.