Laboral Centro de Arte abre la convocatoria para un programa europeo de residencias para artistas emergentes
Los solicitantes tienen hasta el 6 de noviembre para optar a dos meses de estancia en alguna de las quince instituciones pertenecientes a la European Media Art Platform
El proyecto abarca el arte digital y multimedia, la robótica y el bioarte
S. G.
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial ha abierto este jueves la convocatoria de EMAP 2027, el programa de residencias artísticas de la European Media Art Platform, uno de los consorcios de arte multimedia más importantes de Europa. Artistas, dúos y colectivos podrán solicitar hasta el 6 de noviembre una residencia de producción de dos meses en alguna de las quince instituciones europeas pertenecientes a EMAP. La iniciativa abarca el arte digital y multimedia, la robótica y el bioarte en un sentido amplio y se contemplarán desde instalaciones inmersivas hasta investigación biotecnológica, sin priorizar ninguna práctica concreta.
Los solicitantes deben ser residentes en la Unión Europea o contribuyentes fiscales en un estado miembro de la UE, o en uno de los países no pertenecientes a la UE susceptibles a participar. En marzo de 2027, Laboral Centro de Arte será anfitriona de la EMAP Networking Conference. El programa de residencias incluye la invitación a participar en la referida cita, un presupuesto de producción de 4.000 euros, una beca de 4.000 euros para el artista solicitante —que incluye los gastos de estancia—, otra beca de 2.000 euros para el o los colaboradores, el alojamiento proporcionado por la institución anfitriona o el acceso a las instalaciones y laboratorios de la institución de la residencia.
Las obras producidas durante las residencias podrán exhibirse en exposiciones tanto individuales como colectivas alrededor de Europa y pasarán a formar parte del archivo permanente de EMAP. Además, se incorporarán a un catálogo de selección utilizado por más 150 instituciones internacionales y contarán con becas de presentación en caso de ser seleccionadas. Las personas solicitantes podrán hacer la residencia en una de las siguientes instituciones: Ars Electronica (Linz, Austria), Chroniques (Marsella, Francia), CIKE – Creative Industry Košice (Košice, Eslovaquia), gnration (Braga, Portugal), iMAL (Bruselas, Bélgica), IMPAKT (Utrecht, Países Bajos), Kersnikova Institute (Liubliana, Slovenia), KONTEJNER (Zagreb, Croacia), Laboral Centro de Arte (Gijón, España), MEET Digital Culture Center (Milán, Italia), NeMe (Limasol, Chipre), Onassis Foundation (Atenas, Grecia), RIXC (Riga, Latvia), werkleitz (Halle /Saale, Alemania), o WRO Art Center (Breslavia, Polonia).
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