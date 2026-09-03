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Lola Aldea llega con su pintura a la Fundación Alvargonzález

La exposición se inaugura este viernes

Una de las obras.

Una de las obras. / Lola Aldea

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S. F. L.

La sala de exposición de la Fundación Alvargonzález inaugura esta viernes (19.00 horas) la muestra de pintura «Una mirada a lo salvaje», que supondrá el debut de la artista Lola Aldea en este espacio de la calle Óscar Olavarría de Cimavilla. "Mi pintura es una mezcla de varias corrientes; el expresionismo es quizá el estilo predominante, no busco un realismo fotográfico, sino expresar una emoción o una fuerza vital a través de pinceladas visibles y colores intensos", señala la autora de la exposición.

La muestra de Lola Aldea, que estará acompañada por el director de la Fundación, Ramón Alvargonzález, para la inauguración se mantendrá hasta el próximo 18 de septiembre en los horarios habituales de la sala. Semanalmente, de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas. Los sábados, solo en horario matinal.

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