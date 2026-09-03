El Ministerio de Memoria Democrática insta a retirar en seis meses el "Héroes del Simancas" de Gijón

Nuevo capítulo en la polémica por el "Héroes del Simancas". Al intento del Principado por retirar el conjunto monumental, por ahora paralizada en los tribunales por el recurso de la Compañía de Jesús, se suma ahora el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que incluye el elemento en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática e insta a los responsables a retirarlo de la fachada del Colegio de la Inmaculada en un plazo máximo de seis meses.

La resolución ministerial rechaza parte de las alegaciones de la Compañía de Jesús y señala que el conjunto no presente un "singular valor artístico" que pudiese motivar su conservación. Recoge que la vinculación del conjunto con el edifico del colegio, al estar integrado en la fachada, tampoco implica cambios, ya que "responde a una solución de integración compositiva propia del monumento, pero no determina una función estructural cuya desaparición afecte a la integridad arquitectónica del edificio".

Los informes técnicos que avalan esta resolución señalan que "el tratamiento formal" del conjunto "responde claramente a una estética monumental con vocación conmemorativa" y que "se trata de una obra plenamente representativa de la escultura monumental promovida durante la dictadura franquista". "No hay ninguna duda de que el monumento se enmarca dentro de la lógica de la cultura de la victoria franquista, habiéndose erigido para exaltar un acontecimiento de la Guerra de España y para conmemorar a los caídos franquistas", añade.

La resolución admite recurso en vía administrativa y podría suponer un nuevo capítulo judicial. El ya iniciado, con un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), sigue en estudio y con la ya notificada medida cautelar de paralizar la retirada del monumento mientras se resuelve. La Compañía de Jesús, por su parte, analizará ahora esta nueva resolución ministerial para decidir qué acciones tomar.