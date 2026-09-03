El Ministerio recibe 65.000 consultas al archivo del Revilla-Gigedo

Están a punto de cumplirse tres años desde que el Ministerio de Cultura adquirió por 6,3 millones de euros, en la inversión más cuantiosa de la legislatura en cuestión documental, el archivo de los Condes de Güemes y Revilla-Gigedo. Un conjunto documental de especial valor al tratarse de uno de los archivos nobiliarios privados más importantes de España, declarado Bien de Interés Cultural en 2008, con documentos fundamentales para el conocimiento de la historia de la Edad Moderna en España y América. Muchos dicen que era mejor archivo americanista privado del mundo, con más de un millón de documentos, que Álvaro de Armada y Barcáiztegui, actual titular del Condado de Revilla-Gigedo, acabó por vender al Estado español tras muchas negociaciones.

Menos largas, pero igual más "laborioso" ha sido el proceso de cotejo y revisión, limpieza y alguna restauración del fondo asturiano. Lo que imposibilitó que durante casi dos años pudieran estar disponibles para consulta esos legajos. Ni "in situ" en el Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo, donde está depositados, ni a través del Portal de Archivos Españoles (PARES) –la plataforma en internet del Ministerio de Cultura desde donde se difunde de forma libre y gratuita el patrimonio histórico documental del país–.

518 cajones

Ahora el manejo de esos archivos ya es posible. Y si no todo al completo, que aún no lo es, sí buena parte de los 518 cajones de documentos, además de varias carpetas con mapas y planos, árboles genealógicos y escudos, de que constaba la adquisición.

Según la información aportada desde el propio Ministerio, ya hay un 73% del fondo cuya limpieza, descripción y tratamiento técnico se considera que se puede dar por concluido. Y está a disposición de los investigadores y estudiosos. De hecho, desde su publicación el fondo tiene un volumen de consultas en PARES "de cerca de 65.000 usuarios y se han proporcionado desde el servicio de reprografía más de 4.000 imágenes digitales a solicitud de los usuarios del archivo", indican desde el Ministerio de Cultura.

Lo que está con plena disponibilidad de consulta es, principalmente, los fondos relacionados con la Casa de Ramírez de Jove, marqueses de San Esteban del Mar de Natahoyo; la Casa Valdés, condes de Canalejas; y la Casa de Ríos y Omaña. "A todos estos documentos se puede acceder ya a través de la sala de consulta del archivo", especifican desde el ente cultural estatal.

Consultas online

Pero, además, añaden que se ha incorporado al portal de Archivos Españoles "más de 1.800 registros que están digitalizados y se pueden consultar online". Y hay joyas, como "las carpetas de escudos y genealogía o singulares documentos pintados, como ‘Los títulos de condes de Güemes por Carlos III en 1781’, o ‘El título de conde de Revilla-Gigedo, por Fernando VI en 1749’".

Son también destacables, a juicio de los expertos del Archivo de la Nobleza, "los juicios de residencia de los virreyes de la Nueva España, por ejemplo, el que se hizo al I conde Revilla Gigedo, al cesar en el cargo de Virrey de la Nueva España, del que se conservan nueve cuadernos completos encuadernados; o los planos tanto de campañas militares en el estrecho de Gibraltar como en América, como el de Luisiana o el de Charlestown".

Debe ser difícil escoger documentos teniendo en cuenta que, como bien se explicaba al dar a conocer la adquisición, el fondo conserva la documentación original sobre la conquista de La Florida y las primeras fundaciones europeas del siglo XVI, como San Agustín o Santa Elena; y los virreinatos de la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII, época de las grandes exploraciones y descubrimientos científicos.

Cuatro linajes

Y además de de la documentación relativa al ejercicio de oficios públicos de los miembros de las casas nobles donde se originaron los archivos, incluye también documentos de carácter personal de los cuatro linajes –Ramírez de Jove, marqueses de San Esteban desde 1708; Casa de Valdés, condes de Canalejas desde 1675; Casa de Güemes, condes de Revilla-Gigedo en 1749 y condes de Güemes en 1781, Grandes de España; y Casa de Ríos y Omaña, o Casa de los Armada, marqueses de Santa Cruz de Ribadulla desde 1683–, procedentes en su mayoría de Asturias. Lo que no quita para que también se encuentre información de Valencia, Palencia, Zamora, Granada y Madrid.

Estos legajos están relacionados con temas patrimoniales (títulos de propiedad, rentas, arrendamientos foros y censos) y mayorazgos, así como los testamentos o capitulaciones matrimoniales. Y también se incluyen documentos relativos a los patronatos y fundaciones de obras pías, como la Colegiata de Gijón. Ya hace tres años se destacaba que el archivo adquirido tenía también una serie interesante de árboles genealógicos de las Casas Asturianas y los Mayorazgos de la Casa de Revilla-Gigedo.

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Desde su adquisición, el personal del Archivo Histórico de la Nobleza ha emprendido los trabajos técnicos necesarios para su instalación y conservación, así como su descripción, digitalización y restauración, en su caso. Y esa labor aún continúa "debido el volumen del fondo y el desorden de algunas de sus cajas", añaden los expertos. Pero así y todo lo que se muestra ya da muchos frutos, como lo ejemplifican las miles de solicitudes de los estudiosos. El Conde de RevillaGigedo lo había advertido:"Asturias perdió su oportunidad". Pero el Ayuntamiento lo tuvo claro que "aquí era inasumible", según dijeron tras la compra que lo se ha convertido en un bien nacional.