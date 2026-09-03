El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: "La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había"

"Es nuestra segunda casa". Con estas cuatro palabras resume Covadonga Martínez de la Vega lo que significa para ella el Real Club Astur de Regatas, la entidad a cuyas instalaciones acudía desde pequeña con su familia para disfrutar del verano en un enclave emblemático de su ciudad natal. Ahora, esta gijonesa nacida en 1941 continúa desplazándose a las instalaciones de la avenida de La Salle para jugar al bridge junto a sus amigas. Martínez será una de las 10 primeras socias a las que este jueves el Club de Regatas distinga como socias de honor por haber cumplido 80 años o más, y llevar al menos 40 enroladas en la entidad. El acto, que arrancará a las 19.00 horas, también servirá para premiar a otros nueve varones que han alcanzado esas cifras. "Estamos encantadas, nos hace mucha ilusión", reconocen las homenajeadas.

La cita de este jueves será especial para el Club de Regatas, que hasta ahora nunca había entregado estas distinciones a mujeres porque antiguamente no podían ser socias titulares. Para Menéndez y las otras nueve galardonadas supone un "orgullo" recibir la insignia de oro por parte de una entidad que les ha acompañado en todas las etapas. "La mayor alegría que tenemos es que esto quiere decir que rompimos el techo de cristal y logramos que por primera vez seamos visibles", manifiesta esta gijonesa.

Menéndez y otras cinco de las socias del Club de Regatas que serán premiadas este jueves recuerdan los instantes que han vivido en las instalaciones de la entidad en un encuentro con LA NUEVA ESPAÑA. "Este Club nos ha aportado muy buenas amistades y sentir mucho cariño por el mar. No todo el mundo tiene la suerte de tener esto tan cerca de casa, que es una maravilla", indica Manuela Fernández Junquera, que puntualiza que "era ley de vida que las mujeres también empezáramos a poder ser socias y a ser reconocidas, así que gracias a Dios todo eso se arregló".

"Cuando llegaba el verano nuestros días se resumían en venir aquí por la mañana después de desayunar, ir a casa a comer y volver a estar aquí toda la tarde", comentan, por su parte, María Antonia y Ana Alonso Cabañas, unas hermanas que se criaron escuchando hablar a todos sus familiares sobre el Club de Regatas.

Auguran un gran futuro al Club de Regatas

"Siempre nos decían que, cuando se quemó el Club, mi abuelo abrió las puertas de su casa de la calle Corrida para que la gente pudiera ir allí a jugar al billar", apuntan las hermanas Alonso, que celebran el "buen estado de forma" actual de la entidad presidida por José María Landa. "Tiene muy buen futuro porque siempre está lleno de gente joven, que son los que van a seguir con esto el día de mañana. La pena es que no se puedan ampliar las instalaciones, pero estamos encantadas con cómo funciona", añaden María Antonia y Ana, de 80 y 81 años, respectivamente.

Pilar Gómez Alonso, conocida como "Pili Lozana", no olvida cómo su padre, el médico Ramón Gómez Lozana, les llevaba al Club de Regatas a ella y a sus nueve hermanos. "Nos encantaba venir todos juntos y ser hijos de socio", expresa Pilar Gómez Alonso, al tiempo que Pilar Alvargonzález Junquera agrega que "aquí nos lo pasábamos en grande". "Muchas familias que se conocían se reunían aquí. Era el mejor sitio de encuentro", asevera.

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El acto de reconocimiento a los 19 socios de honor -10 mujeres y 9 hombres- contará con una misa oficiada por el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, y que contará con la participación del Coro de Voces de Cimavilla. Una vez finalizada la eucaristía empezará la entrega de las insignias de oro que, por primera vez, también reconocerán la dilatada trayectoria de mujeres que han llenado de vida esta entidad.