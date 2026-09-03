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La Politécnica de Gijón acoge la reunión anual del máster "Erasmus Mundus" en Ingeniería Mecatrónica

La jornada, que incluyó un espacio de networking, sirvió para dar la bienvenida al nuevo alumnado

Un momento de la jornada.

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S. G.

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI) fue sede este jueves de la reunión anual del máster "Erasmus Mundus" en Ingeniería Mecatrónica. Fue un acto de bienvenida al nuevo estudiantado y también hubo una sesión de networking. Como "anfitriones" estuvieron la vicerrectora de Sostenibilidad y Digitalización de la Universidad de Oviedo, Inés Peñuelas; el coordinador del máster, Miguel Ángel José Prieto; y el secretario de la Oficina Erasmus Mundus, Lorenzo Agustín Sánchez.

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Se trata de un programa internacional financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Oviedo. El curso, que dura dos años, se imparte también en Alemania, Francia y Egipto. De hecho, el alumnado realiza sus estudios, como mínimo, en dos países europeos.

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