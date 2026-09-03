El PSOE de Gijón lleva al Pleno los contratos de Divertia: "La gestión fue un caos absoluto"
El grupo pide la comparecencia de Jesús Martínez Salvador y asegura que no han tenido acceso a los expedientes completos vinculados a Conciertos del Parque
Divertia se colará en la sesión plenaria de la semana que viene. El grupo municipal socialista ha solicitado la comparecencia del edil Jesús Martínez Salvador, actual presidente de la empresa pública, ante la sensación de los socialistas de que no se ha dado respuesta a la "responsabilidad política" del proceso que terminó con la destitución del anterior responsable, el edil no adscrito Oliver Suárez, en julio y tras detectar la concejalía de Hacienda que la contratación de dos conciertos en Hermanos Castro, los de Lola Índigo y Alejandro Sanz, no habían pasado por el consejo de administración. Los socialistas, a través de su edil Antonio del Corro, reprochan "falta de transparencia".
Del Corro asegura que su partido lleva solicitando "desde mayo" los expedientes relacionados con el programa Conciertos del Parque y afirma que a día de hoy "no se ha dado cumplimiento íntegro" a esa petición. Echan en falta, en concreto, dos contratos de representación con los dos artistas firmados el año pasado y en los que, dice, se recogían las condiciones de gestión de las barras y la emisión de "300 entradas VIP de las que no se tenía noticia". Las explicaciones dadas ante el consejo por Martínez Salvador "dejó más dudas de las que resolvió".
A juicio de los socialistas, Divertia vivió "un caos absoluto de gestión" que se "agravó por la falta de control" del gobierno. El grupo pedirá también saber "el coste global" del programa de Conciertos del Parque, que los socialistas cifran por ahora en un millón de euros. También dicen "no tener más noticias" de la auditoría que Martínez Salvador señaló que se contrataría para revisar el historial de contrataciones de Divertia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
- Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
- El Hípico se vuelca con la Fundación Xana: 'Era una niña de lo más lista', recuerdan sus abuelos
- Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: 'Esto no va de partidos
- Hablan los vecinos de la barriada de Gijón que fue al Defensor del Pueblo para saber si son suelo público o privado: 'Queremos que el Ayuntamiento hable con nosotros
- Arrasan con la carpa de las fiestas de Cimavilla, en Gijón, y destrozan las figuras del Descenso del Nalón: 'Le quemaron les tetes a una de las imágenes