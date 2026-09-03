El PSOE de Gijón lleva al Pleno los contratos de Divertia: "La gestión fue un caos absoluto"

Divertia se colará en la sesión plenaria de la semana que viene. El grupo municipal socialista ha solicitado la comparecencia del edil Jesús Martínez Salvador, actual presidente de la empresa pública, ante la sensación de los socialistas de que no se ha dado respuesta a la "responsabilidad política" del proceso que terminó con la destitución del anterior responsable, el edil no adscrito Oliver Suárez, en julio y tras detectar la concejalía de Hacienda que la contratación de dos conciertos en Hermanos Castro, los de Lola Índigo y Alejandro Sanz, no habían pasado por el consejo de administración. Los socialistas, a través de su edil Antonio del Corro, reprochan "falta de transparencia".

Del Corro asegura que su partido lleva solicitando "desde mayo" los expedientes relacionados con el programa Conciertos del Parque y afirma que a día de hoy "no se ha dado cumplimiento íntegro" a esa petición. Echan en falta, en concreto, dos contratos de representación con los dos artistas firmados el año pasado y en los que, dice, se recogían las condiciones de gestión de las barras y la emisión de "300 entradas VIP de las que no se tenía noticia". Las explicaciones dadas ante el consejo por Martínez Salvador "dejó más dudas de las que resolvió".

A juicio de los socialistas, Divertia vivió "un caos absoluto de gestión" que se "agravó por la falta de control" del gobierno. El grupo pedirá también saber "el coste global" del programa de Conciertos del Parque, que los socialistas cifran por ahora en un millón de euros. También dicen "no tener más noticias" de la auditoría que Martínez Salvador señaló que se contrataría para revisar el historial de contrataciones de Divertia.