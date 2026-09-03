Rechazo frontal del gobierno local a la resolución ministerial para retirar el "Héroes del Simancas" de Gijón: "La Historia no se elimina; se estudia"

Se abre una nueva vía para retirar el conjunto monumental "Héroes del Simancas" de la fachada del Colegio de la Inmaculada. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acaba de emitir una resolución para incluir el elemento en su catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y, de acuerdo a ello, insta a su retirada en un plazo máximo de seis meses. Este paso adelante del Gobierno Central se suma al ya dado por el Principado en mayo, cuanto emitió una resolución similar que desde julio está paralizada ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) gracias a un recurso de la Compañía de Jesús, que estudiará ahora este nuevo informe. Por el momento, el gobierno local, que ya había señalado que no daría licencia para retirar un conjunto escultórico colocado en la fachada de un inmueble protegido, se reafirma en su negativa". "La Historia no se elimina; se estudia", señala el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno.

La resolución se emite desde la dirección general de Promoción de la Memoria Democrática y pone fin a un trámite iniciado de oficio en febrero. El catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática se supervisa con una comisión propia y sirve como base para la retirada progresiva de estos elementos. Esa comisión, de hecho, ya señaló en mayo que esta obra de Manuel Álvarez-Laviada cumplía los requisitos para entrar en el listado y que no concurrían "razones artísticas o arquitectónicas" suficientes como para conservarlo. Desde entonces, el proceso se sometió a trámite de audiencia.

Presentó alegaciones la Compañía de Jesús, que como responsable del inmueble es quien defiende conservar el elemento y resignificarlo. En concreto, los jesuitas rechazan tanto que el elemento se sume al catálogo como que la comisión técnica no aprecie su valor artístico. En su escrito sostiene que "resulta contradictorio" esa afirmación cuando el propio informe de mayo recogía el "lenguaje formal monumental de orientación clasicista" de la obra. La Compañía de Jesús ensalza la figura de Álvarez-Laviada, "un escultor asturiano de reconocido prestigio y que fue represaliado durante la dictadura", y señala que el "Héroes del Simancas", al estar "integrado" en la fachada de la Inmaculada, está "protegido" por el catálogo urbanístico local. Este, de hecho, es el argumento que esgrime el gobierno local cuando dice que no autorizará licencia para retirarlo. Los jesuitas sostienen que la "solución proporcionada" sería mantener el monumento e incorporar placas explicativas.

La resolución ministerial, sin embargo, asegura que el conjunto no presenta un valor artístico singular porque su estilo "responde claramente a una estética monumental con vocación conmemorativa" y que "se trata de una obra plenamente representativa de la escultura monumental promovida durante la dictadura franquista". "No hay ninguna duda de que el monumento se enmarca dentro de la lógica de la cultura de la victoria franquista, habiéndose erigido para exaltar un acontecimiento de la Guerra de España y para conmemorar a los caídos franquistas", añade. Recoge que la vinculación del conjunto con la fachada tampoco implica cambios, ya que "responde a una solución de integración compositiva propia del monumento, pero no determina una función estructural" y su retirada no afectaría a la estructura del colegio. Asegura también que la pieza "conmemora un acontecimiento mitificado por el franquismo", la "resistencia" del cuartel de Simancas, y que frente a ella se hicieron durante años actos de recuerdo a los caídos.

El Ministerio, por último, señala que la escultura no ha sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y que el Principado les ha trasladado que la protección de la fachada del colegio afecta al edificio pero no a la escultura. La pieza queda, entonces, incluida formalmente en el catálogo y se da la propiedad un plazo de seis meses para retirarla. No ve necesario conservarla, pero la Compañía de Jesús podría hacerlo si lo desea y siempre que no la exponga públicamente. La resolución admite recurso en vía administrativa y podría suponer un nuevo capítulo judicial. El ya iniciado, con un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), sigue en estudio y con la ya notificada medida cautelar de paralizar la retirada del monumento mientras se resuelve. La Compañía de Jesús, por su parte, analizará ahora esta nueva resolución ministerial para decidir qué acciones tomar.

Un símbolo de "impunidad"

Mientras, la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), celebra la resolución y la define como "un importante avance" para retirar este "vestigio de la dictadura franquista". Pide "dejar atrás las excusas" y "que no se produzcan nuevas maniobras destinadas a retrasar o impedir su ejecución". "La impunidad del franquismo, la permanencia durante décadas de sus símbolos y la ausencia de una verdadera política de memoria han contribuido a que hoy sigamos viendo la exaltación del fascismo en nuestras calles", sostiene.

Por su parte, Javier Suárez Llana, edil de Izquierda Unida, señala que "las leyes de Memoria Democrática son como el resto de las leyes: de obligado cumplimiento". "Lo que tiene que hacer la Compañía de Jesús es retirar un monumento sin ningún valor artístico que se erigió para glorificar a unos militares golpistas", asevera. Afirma también que la resolución ministerial "deja en evidencia al Ayuntamiento" y refuerza la postura del Principado. Al contrario, Sara Álvarez Rouco, de Vox, asegura que «partiendo de que la vergonzosa Ley de Memoria Democrática es un instrumento al servicio de la ideología socialcomunista, a nadie sorprende que quieran rematar el proceso revanchista de retirada del monumento a los Héroes del Simancas». Martínez Salvador, por último, reprocha: "Resulta surrealista que en una ciudad que lleva más de 20 años pendiente de que el Gobierno Central salde sus múltiples deudas en materia de infraestructuras, lo único que traigan desde Madrid sea una orden de derribo". "Nuestra posición es clara y siempre ha sido la misma: la Historia no se elimina, se estudia. Y nunca se debe interpretar desde el sectarismo", añade.