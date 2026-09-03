El torneo Dionisio Nespral de Gijón, con cambio de fechas pero la misma ambición: "El nivel medio será muy elevado"

Nuevas fechas, misma ambición. El torneo Dionisio Nespral, que organiza el Real Club de Tenis de Gijón, celebrará su 62.ª edición del 6 al 13 de septiembre, en lo que supone un cambio sustancial respecto al calendario habitual. La cita, que acostumbra a desarrollarse a mediados de agosto, se postergó para no hacerla coincidir con el eclipse solar. Esto, apuntaron los organizadores durante la presentación, tiene consecuencias en cuanto a los jugadores. "En esta semana de septiembre coinciden bastantes torneos, por lo que la participación se distribuye", señaló Jaime Cueto-Felgueroso, director de la competición, que reivindicó, no obstante, que habrá "un nivel medio muy elevado".

El Dionisio Nespral, puntuable para el ranking ATP, dio un salto de calidad al subir hace un par de años a la categoría ITF M25. Con 30.000 dólares en premios y modalidad individual y dobles, cuenta con el respaldo oficial de la Federación Internacional de Tenis. Los cuatro primeros cabezas de serie serán Ryan Nijboer, Sander Jong, Carlos López Montagud y Svyatoslav Gulin. "Esperamos que todos los tenistas den su máximo; veremos un gran espectáculo", subrayó Jaime Cueto-Felgueroso sobre un torneo que tendrá fase previa y cuadro final. También afirmó que la lista de participantes es "dinámica", con la posibilidad de que haya bajas de última hora. Y resaltó que esta edición llegará con novedades en cuanto al sonido o los marcadores de cara a mejorar la experiencia de los espectadores.

"Un proyecto así exige una alianza entre instituciones", ensalzó Tito Cueto-Felgueroso, presidente del Club de Tenis, que agradeció la implicación de los patrocinadores. "Es un lujo tener un torneo como este", agregó Fernando Castaño, presidente de la Federación Asturiana de Tenis, sobre una competición que "nació" en 1964 y considerada como una de las de mayor reputación del norte de España sobre tierra batida. "No hay Gijón sin Nespral", destacó Castaño. En ese sentido, Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón y presidente del Patronato Deportivo Municipal, recalcó que "Gijón siempre se vuelca" con el deporte local y calificó el certamen como "una tradición" con "ambición y futuro".

El edil popular encomió la "respuesta magnífica" de los gijoneses a eventos como el torneo Dionisio Nespral, así como a sus impulsores. "Hay mucho trabajo detrás para convencer a jugadores y empresas; empezó como algo muy lúdico y ahora se está profesionalizando, así que gracias por no conformaros", declaró Jorge Pañeda, que además reivindicó que la estancia de jugadores, técnicos y familias en la ciudad puede incentivar el turismo deportivo y, por tanto, generar actividad económica.

En 2025 fue el italiano Lorenzo Giustino el que se coronó en las instalaciones del Club de Tenis de Gijón. El Dionisio Nespral llegó a ver jugar en su momento a figuras nacionales muy consagradas del mundo de la raqueta como Feliciano López, Carlos Moyá o el gijonés Pablo Carreño. La entrada para disfrutar de la competición, cuyos partidos se disputarán mayormente en las pistas 1, 2 y 3, será libre. En caso de lluvia, algunos encuentros podrían jugarse a cubierto.