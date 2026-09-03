Virginia Sáenz Fernández (Virch)

A Virch le gustaban las palabras bien escritas, los pájaros libres, las espadas antiguas, la naturaleza, la música, la belleza, la risa. Los que la conocisteis traduciendo un relato de fantasía, bailando en un antro punki, intentando tocar el violín, disfrazándose para un festival o buscando una lechuza acordaos de ella cuando brindéis por los amigos ausentes y los amores perdidos. Su madre María Jesús y su hermana Marta desean despedirse de ella, junto a sus amigos y familiares, en una ceremonia que tendrá lugar en el tanatorio de Cabueñes el sábado 5 de septiembre a las 14:00 horas. Si queréis traer o mandar flores, que no sean coronas o ramos funerarios, porque lloraremos su ausencia, pero lo haremos celebrando su vida.