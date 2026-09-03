Menos visitantes pero que hicieron mucho más gasto en la ciudad, el balance del turismo el Gijón en 2025

Los 1,74 millones de visitantes que acudieron a Gijón el año pasado, se gastaron en la ciudad 707,7 millones de euros. Se trata de un aumento del gasto en la ciudad del 10,6% respecto a 2024, pese a que el número de visitantes descendió en un 4% debido a la menor afluencia de excursionistas que no pernoctan en la ciudad. El empleo directo, indirecto e inducido ligado al sector del turismo fue de 13.295 personas, un 6,3% más que en 2024. Los datos provisionales de 2026 indican que la tendencia seguirá siendo del crecimiento del gasto turístico en la ciudad, con un número similar de viajeros.

Este es el resultado del informe sobre el sector turístico en la ciudad, que cada año encarga Visita Gijón y que realiza la empresa Investmark mediante unas 4.000 encuestas a lo largo del año a visitantes de la ciudad y que fue presentado este jueves por la vicealcaldesa y edil de turismo, Ángela Pumariega, acompañada por el director de Visita Gijón, Daniel Martínez.

"El turismo en Gijón ha supuesto en 2025 más empleo, más ingresos y menos masificación", resaltó la Vicealcaldesa. Los datos del informe los fue detallando posteriormente Daniel Martínez, quien indicó que el valor añadido bruto del sector en Gijón fue el año pasado de 573 millones de euros, un 7,9% más; que el gasto medio por persona y día fue de 90,97 euros, un aumento del 15,2% respecto al año precedente y que la tarifa media de una habitación de alojamiento colectivo fue de 87,88 euros por noche (un 9,6% más).

De los 1,74 millones de visitantes, 548.000 fueron excursionalistas y 1,12 pernoctaron en Gijón. Más de la mitad, 621.000 pernoctaron en viviendas en propiedad, 97.000 en viviendas vacacionales y 479.000 en alojamientos colectivos (415.000 en hoteles). La permanencia media fue de 3,6 noches.

Entre los datos que muestra el informe, Pumariega incidió en que el precio medio de los hoteles y su rentabilidad aumentaron y el gasto medio de cada viajero ha aumentado un 15,2% en sólo un año, creciendo fuera de temporada alta y aumentando el turismo internacional. "Cuando hablamos de crecimiento del turismo, no tenemos que hablar simplemente de que cada vez nuestras calles se llenen de visitantes", apostando por que Gijón compita en mercados internacionales y en turismo de congresos, tanto por los ingresos que aportan como por que contribuyen, en especial los segundos, a la desestacionalización.

"El gran reto de los destinos turísticos en los próximos años está cada vez menos en promocionar y más en gestionar", abundó. Entre otras cosas gestionar la convivencia entre turistas y vecinos, evitando concentraciones excesivas en lugares puntualesde la ciudad, y que la actividad turística se reparta más durante todo el año.

Ángela Pumariega y Daniel Martínez. / .

Pumariega resaltó precisamente la tendencia a la desestacionalización que se experimentó el año pasado, con crecimiento en las pernoctaciones en once de los doce meses del año, retrocediendo sólo en el mes de agosto, a pesar de que este mes siguió estando en torno al 90% de ocupación, lo que en el sector se considera "lleno técnico".

"Estamos consiguiendo el propósito que nos marcamos al inicio del presente mandato y que no resulta nada fácil en un contexto de tremenda competencia entre destinos, que es el de la desestacionalización", una apuesta que en Gijón se hace tratando de captar más turismo de congresos y también más visitantes internacionales. Estos últimos fueron el año pasado el 17,7% de todos los viajeros que llegaron a Gijón (un 1,6% más que en 2024). Pumariega también señaló que se apuesta por potenciar el turismo deportivo como "herramienta de desestacionalización".

"El turismo puede ser uno de los motores económicos de la ciudad y de generación de empleo en Gijón", señaló Pumariega con los datos en la mano, ante un balance que consideró positivo "frente a esas voces alarmistas, de turismofobia, y es que en Gijón nos mantenemos lejos de la masificación turística; de hecho el número de visitantes del año pasado descendió ligeramente", pese a lo que la repercusión económica mejoró y está en una tendencia positiva.

Además, Pumariega resaltó que el descenso en el número de visitantes no supuso un retroceso en las pernoctaciones en alojamientos turisticos (que aumentaron ligeramente), sino que lo que menguó fue el número de excursionistas que no hacen noche en Gijón.

Respecto al empleo que se mueve alrededor del turismo, la edil señaló que es el 12,7% del total de la ciudad y que la tendencia a la desestacionalización también favorece el crecimiento de los empleos estables, en un sector en el que una parte de las ocupaciones tienen carácter estacional.

Madrileños y franceses

La vicealcaldesa resaltó que además Gijón tiene "una oferta de calidad gracias a todo el sector", con una puntuación por parte de los visitantes de 9,2 sobre 10 de Gijón como destino turístico. Lo que sí echa de menos la concejala es que Gijón aún no tenga un hotel de cinco estrellas, que "creemos que más pronto que tarde pueda ser una realidad", señaló.

En cuanto a la procedencia de los turistas, un 75,9% vinieron de España, un 17,7% fueron extranjeros y un 6,4% de otras partes de Asturias. Uno de cada cinco visitantes llegó desde la comunidad de Madrid, un 16,4% de Castilla y León, un 11,6% de Galicia y un 8,3% del País Vasco.

Entre los extranjeros, aumentó en especial el número de franceses, país del que llegó uno de cada cinco visitantes internacionales. De Argentina llegó el 11,6% de los extranjeros y le siguieron los procedentes de Alemania, Bélgica y Reino Unido.