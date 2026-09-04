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La artista Lola Aldea inaugura la muestra "Una mirada a lo salvaje" en la Fundación Alvargonzález de Gijón

La exposición podrá visitarse en el espacio ubicado en Cimavilla hasta el 18 de septiembre

La artista Lola Aldea, durante la inauguración de la exposición en la Fundación Alvargonzález.

La artista Lola Aldea, durante la inauguración de la exposición en la Fundación Alvargonzález. / Luisma Murias

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S. G.

La Fundación Alvargonzález albergó este viernes la inauguración de la muestra de pintura "Una mirada a lo salvaje", de la artista Lola Aldea, que expone por primera vez en dicha sala de arte, ubicada en Cimavilla. Se podrá visitar hasta el 18 de septiembre. "Mi pintura es una mezcla de varias corrientes; el expresionismo es quizá el estilo predominante, no busco un realismo fotográfico, sino expresar una emoción o una fuerza vital a través de pinceladas visibles y colores intensos", señala Lola Aldea.

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Los horarios para visitar la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y 18.30 a 21.00 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

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