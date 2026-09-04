La ejecutiva local del PSOE de Gijón celebra que por fin haya concluido el expediente a Álvarez Raja, al que se levanta la suspensión de militancia

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Gijón celebró este viernes «la resolución de un expediente que, sin duda, ha sido doloroso para el afectado y para el sentir general de la Agrupación», en referencia a la finalización del expediente abierto al exconcejal Iván Álvarez Raja tras una denuncia interna por acoso sexual, a la que Ferraz ha dado carpetazo tras el informe del Órgano contra el Acoso del PSOE que concluyó que no era procedente proponer la incoación de un expediente sancionador, tras haber investigado la denuncia, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Tras ese informe, tan sólo faltaba el trámite para levantar la suspensión cautelar de militancia que pendía sobre Raja desde el 26 de febrero, levantamiento que fue notificado este viernes al PSOE de Gijón, para que restituyera a Raja en sus derechos como afiliado.

«Se ha recibido notificación por parte del Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía comunicando el levantamiento de la suspensión cautelar de militancia y la restitución de todos sus derechos como militante a Don Iván Álvarez Raja, decisión que pasamos a ejecutar de forma inmediata», señaló la ejecutiva local del PSOE a través de un comunicado.

Desde el órgano de dirección del partido en Gijón se indicó que «la Comisión Ejecutiva de Gijón/Xixón se ha mantenido firme en su respeto a los procedimientos internos, siendo ajena a la tramitación» del expediente. No obstante, desde la ejecutiva al frente de la cual está Monchu García, se ha insistido repetidamente en pedir a Madrid celeridad en la resolución de la denuncia, «habida cuenta de los intereses afectados».

Desde el PSOE de Gijón también destacan que «como hemos mantenido y mantenemos, la tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso debería ser compatible con la presunción de inocencia».

Además de exconcejal de Gijón, Iván Álvarez Raja formó parte de la actual ejecutiva del PSOE de Gijón hasta que fue suspendido cautelarmente de militancia. Era el secretario de Ideas y Programas de la misma.