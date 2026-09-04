Ferrao al presentar su precandidatura a las primarias del PSOE de Gijón: "elige la militancia y yo tengo un fuerte respaldo"

"Aquí se juega el respaldo de la militancia. El respaldo de la militancia. No nos olvidemos de eso. Yo tengo una candidatura libre, con una propuesta muy abierta, muy participativa y está claro que las primarias son militancia. No se habla de otro nombre. No hay otro vocablo. No hay otra mano u otra cabeza que simplemente lo que es militancia, compañeros y compañeras que van a tener la responsabilidad de elegir a quien consideren ellos y ellas que es la mejor opción". El exconcejal y miembro de la ejecutiva de la FSA, Alberto Ferrao, se pronunció así este viernes tras presentar su precandidatura a las primarias del PSOE de Gijón, expresando su opinión sobre que una de las cuatro personas que se postulan tenga el respaldo de la ejecutiva local.

Además de Ferrao, también han anunciado ya su disposición a participar en las primarias Lara Martínez, con el respaldo de la mayoría de la ejecutiva; José Ramón Tuero y Carmen Moreno.

El exconcejal gijonés señaló que todos los precandidatos intentarán conseguir los avales necesarios para poder concurrir a las urnas. Se estima que cerca de 200 serán los necesarios para alcanzar el mínimo del 15% de los militantes al corriente de pago. En su caso se mostró convencido de alcanzar ese número por el "fuerte respaldo" que ha detectado y que le lleva a dar este paso. "Aquí hay agua", señaló respecto a su lanzamiento a "la piscina" de las primarias. También dejó entrever que alguna de las personas que se postulan, sin citar a ninguna en concreto, pueden no estar en la misma tesitura: "al final todo el mundo puede tener sus ilusiones pero también tiene que tener la responsabilidad de hacerlo, con esa fortaleza que tiene que tener detrás para no simplemente tener una ilusión o un anhelo y dar pasos que igual pueden ser, pues en poca agua".

Alberto Ferrao insistió en que en su caso "tengo un fuerte respaldo que me permite dar este paso con una ilusión tremenda por este proceso. Es importante ese respaldo y ese militancia que está detrás para poder caminar con fuerza" e ilusión.

En cuanto a la pugna por conseguir los avales, señaló que "empezamos un caminar con un fuerte respaldo, que es lo importante. Porque después queda tiempo, queda llamadas, está claro, pero empezamos con un fuerte respaldo, con una fortaleza que es que es importante".