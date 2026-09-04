La folixa tiene mucha estrella en Gijón: el campeón del mundo Juanjo González abre la veda en La Guía... y Cimavilla, La Camocha y el Grupo también se van de fiesta

Por mucho que haya llegado septiembre, el pulso festivo goza de impecable salud en Gijón, que vive en un eterno verano. Los barrios de La Guía, Cimavilla y La Camocha, que empezaron este viernes sus celebraciones, dan buena fe de ello. También el Grupo Covadonga, que echó a andar, y a correr, en sus fiestas sociales.

1 | LUISMA MURIAS

En La Guía el pregonero llevaba una estrella bajo el brazo. O, mejor dicho, bordada en el pecho. Juanjo González, segundo entrenador de la Selección Española, descorchó la folixa con un discurso en el que comenzó "confesándose". "He estado en el banquillo en partidos muy importantes, pero sentía menos presión que la de hoy al ponerme delante de vosotros", afirmó el gijonés, cuya figura glosó Gerardo Ruiz, expreparador físico del Sporting, que ensalzó que La Guía es sinónimo de "fiesta y diversión".

3 | LUISMA MURIAS

Juanjo González, que recordó al artista recientemente fallecido Roberto Díaz de Orosia, un ilustre del barrio, evocó al Mundial. Resaltó los valores de "entrega, talento y generosidad" del equipo y señaló que es necesario transmitirlos "en tiempos de polarización y disputas". El pregonero se deshizo en elogios hacia La Guía. "Aquí todos conocéis el esfuerzo y el compromiso, la empatía, la cercanía y la solidaridad; esto es lo que hace grande a una comunidad", proclamó el técnico, que reivindicó que La Guía "es un pilar fundamental de Gijón" y que "ha sabido mantener su identidad" con el paso del tiempo. E invitó a los presentes a pasarlo en grandes. "Dejemos la pizarra táctica y las preocupaciones; nos hemos ganado el derecho a celebrar", culminó Juanjo González en un acto que tuvo lugar en la plazoleta. Acudieron la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el pasado y presente de la asociación vecinal, Paulino Tuñón, expresidente, y Alejandro García Cueto-Felgueroso, su sucesor.

4 | ÁNGEL GONZÁLEZ

"Estamos con ánimo y mucha moral", remarcó Omar López, presidente de la comisión festiva de Cimavilla, días después de que varias figuras de las carrozas cedidas por el Descenso Folklórico del Nalón, destinadas a engalanar la folixa, sufriesen destrozos. Pero no es hora de lamentos. El escritor Secundino Díaz, vecino del barrio Alto, pronunció el pregón en la Casa del Chino, antes del pasacalles con "Introcharangueros" y "cabezudos" y de que la música se apoderase de las plazas. Este año hay muchas expectativas puestas en el recuperado concurso de pesca de chipirón y en una exhibición de boxeo que se desarrollará hoy en la Cuesta del Cholo. "Todo lo que hacemos es con mucha ilusión", aseveró Omar López, que ensalzó la "unión" vecinal que se respira siempre en estas fiestas de Los Remedios y La Soledad.

En La Camocha cambió la ubicación de la fiesta pero no lo hicieron las ganas de pasarlo bien. Jesús Alonso, presidente de la asociación vecinal, ofreció el mejor consejo. "Hay que comer, beber y bailar hasta que el cuerpo aguante", subrayó Alonso en una jornada que arrancó con los ritmos de la charanga "Los Tardones" y con una fiesta de la espuma que hizo las delicias de los más pequeños. La Vocalía de Festejos se encargó de dar el discurso de apertura de las celebraciones, cuya carpa se halla este año en la avenida de la Camocha. La instalación no cumplía la normativa respecto a la distancia de seguridad con los edificios en su precedente emplazamiento, en las calles de Picadores y Carboneras. Jesús Alonso resumió la razón de ser de la fiesta. "Sirve para que se junten las familias, los amigos que hace tiempo que no se ven...", sentenció.

En primer término, por la izquierda, Rodrigo Pintueles, Andrés Ruiz, Joaquín Miranda y Álvaro Queipo, durante la visita del PP de Asturias al Grupo Covadonga. / LNE

El Grupo Covadonga también dio este viernes el pistoletazo de salida a sus fiestas sociales. Su presidente, Joaquín Miranda, reivindicó que estas fechas de folixa "son para disfrutar del club de otra manera". La actividad fue nutrida. Hubo maratón de parchís, juegos infantiles, competiciones de voleibol o golf... y "El Desafío del Grupo", novedad en esta edición. Una competición híbrida por parejas que aúna carrera a pie y distintos ejercicios funcionales. En Mareo, la orquesta "La Fórmula" amenizó la verbena. La entidad sociodeportiva incluye en su programación dos clásicos como la entrega de distinciones a Socios de Mérito y Honor y a los deportistas medallistas en campeonatos de España e internacionales, así como los reconocimientos a la Trayectoria Deportiva y al Grupista Ejemplar. "Son momentos muy emotivos", destacó Joaquín Miranda. Al Grupo, que recibió la visita institucional del PP de Asturias (encabezado por su presidente, Álvaro Queipo) se le une hoy en los festejos el Club Natación Santa Olaya, que se sumergirá en cuatro días de frenética folixa, la misma que anima a la ciudad.