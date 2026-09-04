El Grupo y el Santa Olaya descorchan juntos sus fiestas: "Todo se hace pensando en los socios"

Verde y rojo, rojo y verde. Grupo y Santa Olaya. Santa Olaya y Grupo. Las dos entidades sociodeportivas con más socios de la ciudad están de fiesta. El Grupo de Cultura Covadonga descorcha hoy sus celebraciones con un programa lleno de actividades que se prolonga hasta el día 8. Y 24 horas más tarde le seguirá el ritmo el Santa Olaya con otro calendario bien apretado también hasta el martes.

En total, cerca de 56.000 personas, entre los casi 39.000 grupistas y los cerca de 17.000 olayistas, están llamadas a poner la guinda a un verano que en Gijón ha sido, como siempre, intenso. Y para celebrarlo, LA NUEVA ESPAÑA reunió ayer a los dos clubes en la plaza de Europa, el punto equidistante en línea recta entre las sedes de las dos entidades, para valorar una serie de días que prometen ser especiales. "Todo se hace pensando en los socios", destacan, por un lado, Gonzalo Méndez, presidente del Santa Olaya, y Nuria Pulgar, vocal en la directiva encabezada por Joaquín Miranda.

El Grupo abre fuego hoy. La primera actividad será el XXVIII Maratón de Parchís. El plato fuerte del día será en la sede de Mareo, con la actuación de la orquesta "Fórmula". Entremedias, un sinfín de actos. De ahí y hasta el día 8 habrá diferentes citas deportivas, como los partidos de los equipos de hockey masculinos y femeninos del sábado, la actuación del orfeón del Grupo, juegos infantiles hinchables y demás. A todo ello hay que sumar sesiones vermú, actuaciones musicales como la de "Dinosaurio Meteorito", el partido de fútbol entre veteranos del Grupo y del Sporting y la noche de los fuegos, que será del lunes al martes.

Una cita muy relevante por su implicación tradicional y porque significa un homenaje para los grupistas está fijada para el martes. Ese día es la procesión de la Santina, la ofrenda floral a los socios fallecidos y la entrega de distinciones a los deportistas con medalla en campeonatos nacionales e internacionales. Además, se homenajeará a los empleados con más de 25 años de servicio en el club y se entregan los premios Trayectoria Deportiva, que recae esta vez sobre Agustín Felipe González Soto, director técnico y responsable de la Sección de Kárate y del departamento de Defensa Personal del club, y el premio Grupista Ejemplar, que se va para José Carlos González Martínez, socio 119 de la entidad.

"Las fiestas se organizan con mucha ilusión. Para que disfruten todos los socios y para que salga todo bien", aseguró Pulgar sobre las celebraciones. "Esperemos que la programación guste, está hecha para todas las edades, para que encaje en todos los socios y esperemos que sean un éxito", añadió la vocal. "Hay mucha ilusión y mucho empeño", abundó.

El Santa Olaya, por su parte, empieza el viernes. La actividad empieza con el Maratón de Pádel Solidario en favor de la Asociación Stop Ceguera. El plato fuerte está fijado para las siete de la tarde, en el salón de actos, con el pregón a cargo de Emilio Núñez, que se despide tras 27 años como director deportivo. "Empezó en 1999 y está muy arraigado al club, como si fuera un roble", aseguró Méndez sobre la cita. Luego, como siempre, el Oly tendrá actividades clásicas como la Subida a la Campa Torres o la comida social en la parte exterior del club. Habrá Holy Party, día del agua y varias actuaciones musicales, entre otras muchas cosas. La fiesta de la espuma del día 8, Día de Covadonga, será el broche de oro.

"El Grupo y el Santa Olaya somos muy comunes en muchas cosas. Y una de ellas es buscar el disfrute y que todas las edades queden cubiertas", razonó el presidente de la entidad de la zona oeste, el cual, por cierto, tiene mucha experiencia a la hora de organizar festejos, puesto que era una de sus tareas en su anterior etapa como vicepresidente durante los tiempos de José Enrique Plaza. "No buscamos rompernos la cabeza buscando una sola cosa que sea fantástica y muy elaborada, sino procurando que todas las edades al completo encuentren su sitio", aclaró.

Para la ocasión acudieron varios deportistas de los dos clubes. Fueron, por parte del Santa Olaya, Enrique Lara, Ángela González y Saúl Noriega. Del Grupo acudieron Nel Chauseiro y Álvaro Paíno. Ellos, como los dirigentes, también tienen muchas ganas de festejar. "Es una etapa muy especial para todos", aseguraron. Las fiestas de los dos clubes sirven además para encarar una nueva temporada que ya está a la vuelta de la esquina. "Nuestra idea es seguir sumando y mejorando y hacer todo en pro y en beneficio del socio", dijo Pulgar. "Nosotros lo mismo, pero con el añadido de la ampliación. Esperemos que ya todos los permisos sean hábiles a partir de octubre", zanjó Méndez.