Guillermo Calvo y Gerardo Cendán, Medallas de Plata del Colegio de la Abogacía de Gijón: "En esta profesión antes había más trato humano"

Acumulan entre los dos prácticamente medio siglo con la toga puesta, son cada uno en su especialidad, el Derecho Penal y el Civil, unas eminencias en la ciudad y dedicaron parte de su carrera a ocupar puestos de responsabilidad directiva en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón. Todos esos son argumentos suficientes para avalar la Medalla de Plata que recibirán los letrados Guillermo Calvo y Gerardo Cendán el 11 de septiembre en la Colegiata de San Juan Bautista, en el que será uno de los platos fuertes de los actos festivos del Colegio de la Abogacía. La distinción, más allá de la lógica ilusión, enorgullece a sus protagonistas por una razón que ambos declaran, nunca mejor dicho, al unísono. "Tiene mucho valor porque es un reconocimiento de los compañeros", aseguran.

Además de Calvo y Cendán, la institución cuyo decano es Benigno Villarejo distingue en este 2026 con la Medalla de Oro a Alejandro Alvargonzález Rodríguez, por su dilatada carrera profesional y su medio siglo de pertenencia al Colegio. Por otro lado, habrá reconocimientos póstumos a Bernardo Donapetry Camacho y a Rafael Martín del Peso García. Volviendo a las Medallas de Plata, Calvo y Cendán repasaron, citados por LA NUEVA ESPAÑA, cómo llegan a este reconocimiento. Lo hicieron frente a una taza de café en un local próximo al Palacio de Justicia, un edificio que conocen casi como la palma de su mano.

Los dos tuvieron puestos de responsabilidad en el Colegio de la Abogacía. Cendán estuvo en dos juntas directivas. Una con Sergio Herrero como diputado séptimo y luego ya con Benigno Villarejo como tesorero. "Llevábamos expedientes deontológicos, de honorarios y los dos pertenecíamos a una comisión de contacto con los jueces para que, si se producía algún problema, intentar hablar con ellos", ejemplifica Cendán, especialista en Derecho Civil. Calvo, por su lado, estuvo de 2022 a 2025. "Los dos salimos prácticamente a la vez. Es cierto que tocó una época fea por aquello del covid en la que no se podía contactar tanto con la gente", rememora.

Los letrados coinciden en la importancia del Colegio. "Se ve diferente cuando pasas por una junta. Estaría bien que todo el mundo pasara por ahí, como si fuera una mili obligatoria", resaltan. Lo dicen por el ingente trabajo al que debieron hacer frente ellos y ahora sus sucesores. "Todas las cosas se hacen de forma voluntaria. Es un trabajo del demonio que haces fuera de hora y gratis. A casa no te llevas nada más allá que trabajo y responsabilidad. Eso muchas veces la gente no lo ve", aclaran. Ambos, no obstante, coinciden en señalar que el desafío se suaviza gracias a la calidad humana de los trabajadores del Colegio. "Son fantásticos y hacen muy bien su trabajo", afirman.

Cendán trabaja mayoritariamente para la compañía de seguros Generali desde hace 28 años. Va a cumplir 30 de ejercicio. Tiempo más que de sobra para haber vivido todos los cambios en el oficio y otear los que vienen. "Cuando empezabas todavía te encontrabas al típico compañero mayor que iba con la máquina de escribir", recuerda. "Imagina todo lo que se transformó hasta llegar a la inteligencia artificial", añade. Sobre la IA, tiene una opinión interesante. "Al final la usamos todos, seguramente también los jueces, aunque sea solo para ver qué dice", agrega. "También cambió la percepción social. Antes se pensaba que un abogado iba montado en el dólar y somos una profesión como otra cualquiera. Tratamos de ayudar a la gente, pasas la factura y te la paga quien te la paga", zanja.

Calvo empezó a ejercer en 1998. Pasear con él por las inmediaciones del Palacio de Justicia es un ejercicio interesante. Harían falta más dedos en la mano para contabilizar a cuánta gente para a saludar. Dedicado al Derecho Penal, también analiza los cambios en el oficio. "Antes había mucho más papel y también más trato personal", comenta. "Es verdad que en Penal el trato se mantiene mucho porque tienes que ir a declaraciones y demás, pero antes sabía el nombre de todos los funcionarios", apostilla. "Pero eso es una cosa de la sociedad. Antes vivías casi en casa de los vecinos y ahora conocemos como mucho a los de nuestra planta", zanja Calvo que, junto a Cendán, recogerá una merecida Medalla de Plata.