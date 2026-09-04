IU y Podemos instan al gobierno local a llevar a Sindicatura de Cuentas el "caso Divertia" por los conciertos del verano de Gijón

Los grupos de IU y Podemos llevarán una propuesta al próximo pleno municipal de Gijón para instar al gobierno local de Foro Asturias y PP a que solicite a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias una fiscalización específica de la contratación en la empresa municipal Divertia. Los portavoces de ambos grupos de izquierda, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, detectaron 14 contratos supuestamente irregulares entre 2024 y 2026 en la empresa municipal cuyo presidente, el concejal no adscrito Oliver Suárez, fue destituido por la alcaldesa, Carmen Moriyón.

La fiscalización por la Sindicatura de Cuentas es una de las vías de supervisión de lo acontecido que platean IU y Podemos, que también han trasladado ese viernes nos hechos a la Fiscalía de Gijón para que analice su ha habido supuestos delitos de prevaricación administrativa y de falsedad documental en esas contrataciones, y además pedirán en el Pleno la creación de una comisión de investigación sobre el "caso Divertia", para depurar las responsabilidades políticas por estos hechos, que IU y Podemos consideran que tiene la Alcaldesa.

Para la fiscalización de Divertia, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, reclamaron que no se contrate a una empresa externa, sino que se encargue la Sindicatura de Cuentas, organismo público, defendiendo que eso aportará "transparencia" y, además, está obligado a informar al Tribunal de Cuentas si detecta irregularidades en su fiscalización. El gobierno local de Foro y PP, que junto con el voto de Oliver Suarez tiene mayoría en el Pleno, podría rechazar las peticiones de IU y Podemos. En el caso de la fiscalización por la Sindicatura de Cuentas, ese posible veto no la impediría, ya que también lo puede solicitar la Junta General del Principado de Asturias. "Lo que estamos dando es una oportunidad al gobierno municipal para que haga un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas y que no tenga que ser otra administración la que venga a decirle lo que tenga que hacer", señaló Javier Suárez Llana.

Olaya Suárez y Javier Suárez Llana. / .

En cuanto a la comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas que solicitan, Olaya Suárez apuntó que "estamos hablando de hechos gravísimos, jugando con el dinero público, más de un millón de euros puestos en cuestión por la gestión de este gobierno sobre los festejos de esta ciudad, y no vale con cesar a quienes cometen las irregularidades en si". En ese sentido, la edil de Podemos recordó que Oliver Suárez llegó a la presidencia de Divertia "por un acto de transfugismo" que permitió conservar la mayoría en el pleno al gobierno local tras su ruptura con Vox "y tiene que asumir la Alcaldesa esa responsabilidad", por haber colocado en Divertia a Oliver Suárez, habiendo además el gobierno local modificado la composición del consejo de administración de Divertia para modificar la mayoría en el mismo y garantizar que se le otorgaran los poderes".

"Simulación"

Unos poderes entre los que no estaba firmar los 14 contratos supuestamente irregulares detectados por IU y Podemos, que también han llevado el asunto a la Fiscalía. Javier Suárez Llana explica que esos contratos fueron adjudicados por el expresidente de Divertia o por el gerente de la sociedad municipal "sin capacidad legal" para ello, "simulando" que los expedientes habían sido aprobados por el Consejo de Divertia o señalando que el Consejo había delegado para su contratación. Ni el Consejo autorizó esas contrataciones, ni delegó las competencias para hacerlo, añadió Suárez Llana.

Es por ello por lo que llevan el asunto a la Fiscalía, para que analice si hay posibles delitos de prevaricación y falsedad documental y las posibles "responsabilidades" por ello. La Fiscalía interpondrá denuncia ante los tribunales si aprecia indicios de supuesto delito, o archivará la denuncia, si considera que los hechos que se apuntan no tienen relevancia penal.