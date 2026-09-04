Jägger, Nintendo, furros, cosplay... la CometCon arranca con toda su magia en Gijón: "Es la mejor feria de Asturias"

Videoconsolas, furros, cosplay de todo tipo, videoconsolas clásicas, un stand de Nintendo y, sobre todo, mucha creatividad y ganas de pasarlo bien. La CometCon arrancó en Gijón la tarde del viernes con la misma magia de siempre y dispuesta a hacer, como dijo su director, Héctor Lasheras, la "mejor entrega" de sus 14 años de historia. La cita comenzó con muy buen ambiente en el recinto ferial Luis Adaro con una visita institucional en la que participó el propio Lasheras; Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y Carlos Llaca, director de Juventud y Proyectos Educativos en el Ayuntamiento de Gijón, entre otros. Durante su paseo se pudo comprobar a las mil maravillas que la CometCon goza de una salud espectacular y que es un evento consolidado.

Así lo dejaron claro, por ejemplo, Javi Navarro y su novia, Marina Trujillo. Él tiene 24 años y ella 23. No dudaron en coger un tren desde Sevilla para participar en la feria. Y de qué manera, puesto que él iba con un cosplay del popular personaje de cómics Deadpool y ella de Yoru, un personaje de un anime llamado "Chainsaw Man". "Es la segunda vez que venimos a la Comet y la tercera vez que estamos en Gijón", explicaron. "Lo que más nos atrae es que está muy bien organizado y es muy top la gente que viene a los concursos de cosplay", apuntaron. No eran los únicos que tiraron de creatividad.

Muy cerca de ellos estaban María Menéndez, Josi Ramírez y Leire Tascón. Estos iban de personajes de una obra maestra del videojuego como es el Final Fantasy VII. La primera iba vestida de Aeris, personaje mítico donde los haya; el segundo, de Cloud, el protagonista, y la tercera, de Tifa, otro personaje femenino bien adorado por los aficionados a esta saga de juegos de rol con firma nipona. Ellos vienen de más cerca, de Cangas del Narcea. "La verdad que para nosotros es el mejor evento de toda Asturias. Es familiar y no hay nada que se quede atrás", valoraron los tres. El trío puso en valor todo el trabajo que lleva su afición. Por ejemplo, para el disfraz de Ramírez, el hombre empleó cerca de cinco meses para que no le faltara detalle. "A mí me gustaría empezar a dedicarme de forma más profesional al cosplay y voy a probar suerte en el concurso", anunció Menéndez.

Más detalles. Este año la CometCon se presentó con un plato fuerte en forma de invitado: el youtuber Mister Jägger, en cuyo canal logró aglutinar a más de un millón de seguidores. Es conocido también por participar en la Velada de Ibai en uno de los combates con más morbo que se recuerdan, puesto que se midió al cantante David Bustamante. Su conferencia tuvo mucho tirón en el pabellón principal del recinto ferial, donde, por cierto, el ambiente también era espectacular gracias a los muchos puestos comerciales. En ellos, tan pronto podías comprar espadas como muñecos de sagas famosas o cómics de la más variada condición. Por haber, había hasta un puesto de lanzamiento de hachas donde se dejaron ver Julio Contreras y Samuel Blanco, quien, por cierto, prefiere responder por el nombre de "El Holandés en Ruta", que es como se llama su canal de YouTube. "La verdad que sitios así son una pasada", aseguraron los dos.

Arranca la Cometcon en Gijón / Juan Plaza

La CometCon también tiene un valor incalculable para muchos jóvenes, que la comprenden como "un espacio seguro" para practicar su afición. Aficiones que son de lo más exóticas, como es el caso de los furros o de las fursonas. A grandes rasgos, esto se trata de un fenómeno en el que una persona se identifica con un animal antropomórfico y desarrolla su personaje. Nada tiene que ver con los therians, tan famosos últimamente por las redes sociales. Dos de ellos fueron "Roca" y "Dante", que estuvieron encantados de sacarse fotos con todo el mundo que se lo pidió. Y no fueron pocos.

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Otra de las novedades fue el stand de Nintendo. Además de poder probar toda la potencia de la Switch 2, la última consola de la compañía en la que trabaja Shigeru Miyamoto (premio Príncipe de la Comunicación en 2012), muchos chavales y no tan chavales se dejaron pasar por los pabellones para darle un poco a los mandos. Entre ellos estuvieron Olaya Marugán, Eloy Marisol y Manuel Sujar, que se echaron unos buenos piques al último Mario Kart. "Siempre venimos a la Comet. Es una costumbre que no dejamos pasar", zanjaron.