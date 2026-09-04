La Joven Orquesta de Asturias deleita en el Antiguo Instituto de Gijón

El patio del Antiguo Instituto acogió este viernes un concierto de la Joven Orquesta de Asturias, que propuso un recorrido por el Clasicismo Vienés a través de varias obras representativas. El recital comenzó con la obertura de "Una cosa rara", de Vicente Martín y Soler, continuó con el "Concierto para trompeta en Mi bemol" de Joseph Haydn y culminó con la "Sinfonía n.º 39" de Wolfgang Amadeus Mozart.

El concierto, entre obra y obra, también incluyó breves comentarios para acercar el repertorio a todos los públicos y que los espectadores obtuviesen cierto contexto.