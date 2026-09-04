La Joven Orquesta de Asturias deleita en el Antiguo Instituto de Gijón
La formación propuso al público un recorrido por el Clasicismo Vienés mediante obras representativas
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S. G.
El patio del Antiguo Instituto acogió este viernes un concierto de la Joven Orquesta de Asturias, que propuso un recorrido por el Clasicismo Vienés a través de varias obras representativas. El recital comenzó con la obertura de "Una cosa rara", de Vicente Martín y Soler, continuó con el "Concierto para trompeta en Mi bemol" de Joseph Haydn y culminó con la "Sinfonía n.º 39" de Wolfgang Amadeus Mozart.
El concierto, entre obra y obra, también incluyó breves comentarios para acercar el repertorio a todos los públicos y que los espectadores obtuviesen cierto contexto.
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