Lara Martínez busca ganar las primarias del PSOE de Gijón para "construir una alternativa sólida, ambiciosa y que vuelva a conectar con lo mejor de Gijón"

Lara Martínez expresó este viernes su deseo de ganar las primarias del PSOE de Gijón y ser su candidata a la Alcaldía, para trabajar junto a la militancia para "construir una alternativa sólida, ambiciosa y que vuelva a conectar con lo mejor de Gijón”, con un proyecto ambicioso y conectado con la realidad, "pensando en grande, pero también en el día a día de la ciudad".

La viceconsejera de turismo y portavoz de la ejecutiva local del PSOE es una de las cuatro personas que hasta el momento han anunciado que concurrirán a las primarias, que han comenzado este viernes con la apertura del plazo para presentar las precandidaturas.

"Hoy formalizo mi precandidatura con la voluntad de aportar, de trabajar, de escuchar y de construir en común. Porque creo en lo público, en la política como una herramienta para mejorar la vida de las personas, en el valor de lo colectivo y porque creo profundamente en Gijón", señaló Lara Martínez.

La ya precandidata también indicó que "quiero ganar estas primarias, pero no por el simple hecho de ganarlas". Para Martínez, el proceso debe ser también una oportunidad para pensar en Gijón, afrontar sus problemas y aprovechar las oportunidades que tiene la ciudad por delante. "Querer a una ciudad es preguntarse qué podemos hacer mejor", para mejorar la calidad de vida de los gijoneses, indicó. Cohesión social, convivencia e igualdad de oportunidades fueron algunos de los asuntos que consideró prioritarios.

Lara Martínez señaló que da el paso adelante tras haberlo pensado mucho, poniéndose "a disposición de mi organización y de todas aquellas personas que quieren un futuro mejor para Gijón", estando decidida a aportar "todo lo que pueda a este proyecto colectivo" para Gijón, que es el del PSOE y que es más importante "que cualquiera de las personas" que concurren a las primarias.

Colectivo

En este sentido, se mostró dispuesta a "escuchar" y resaltando que "no creo en la política de una sola persona. Creo en lo colectivo. En construir en común. En sumar experiencia, talento y nuevas miradas", afirmó.

Martínez ha defendido un liderazgo que sirva para hacer más fuerte el proyecto del que forma parte y ha señalado que las primarias deben servir no solo para elegir una candidatura, sino también para pensar qué quiere ofrecer el PSOE a Gijón y fortalecer su proyecto colectivo.

La precandidata recalcó su vínculo con Gijón, donde nació y vive, así como su experiencia profesional previa en el ámbito privado, previamente a su salto a la política a la que llegó casi con cuarenta años.

Respecto a que haya cuatro personas que aspiran a ganar las primarias, Lara Martínez, opinó que es una muestra de que el PSOE es plural y participativo y que cree en las primarias. "Somos una organización viva", apuntó.

Ante el malestar que ha generado en otros dos aspirantes, José Ramón Tuero y Carmen Moreno, que Lara Martínez cuente con el respaldo de la ejecutiva local del partido, la candidata oficial señaló que "no es la primera vez que la Ejecutiva se posiciona con un candidato y, además, esto es un partido abierto: no significa nada más que una apoyo de una Ejecutiva de la que forman parte un número determinados de personas, pero la Agrupación Socialista de Gijón tiene casi 1.300 militantes libres de votar".