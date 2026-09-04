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El Oktoberfest se consolida como La Meca de los amantes de la cerveza en Gijón: "Es un éxito rotundo"

La decimotercera edición de esta cita cervecera convierte a la plaza de toros de El Bibio en un lugar de peregrinación para disfrutar de propuestas para todos los gustos

Un grupo de asistentes disfrutando del Oktoberfest

Un grupo de asistentes disfrutando del Oktoberfest / Pablo Solares

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L. L.

"Un éxito rotundo". Así definen los organizadores la decimotercera edición del Oktoberfest de Gijón. La cita por excelencia para todos los amantes de la cerveza, que hasta el 6 de septiembre podrán seguir disfrutando de las distintas variedades de esta bebida.

A lo largo de estos días, las jarras de cerveza han sido las protagonistas indiscutibles en la plaza de toros de El Bibio, sede de esta edición del festival y en la que el ir y venir de familias y grupos de amigos han encarnado la esencia del Oktoberfest y que podría resumirse en fiesta, familia, diversión y cerveza.

Todos aquellos que aún no se han dejado caer por el recinto para probar una pinta o caña bien fresca en las 13 casetas dispuestas para la ocasión están a tiempo, ya que hoy y el sábado el evento abrirá sus puertas de 18.00 a 2.00 horas y el domingo de 19.00 a 00.00 horas.

Una de las barras del recinto con jarras de Paulaner

Una de las barras del recinto con jarras de Paulaner / Pablo Solares

A pesar de que el Oktoberfest tiene su origen en Alemania, en España no deja de ganar adeptos, sobre todo en Gijón donde cada año goza de una gran acogida.

Selección de cervezas

  • Amstel Oro
  • 18/70
  • Paulaner
  • Weissbier
  • Foster’s
  • Desperados
  • Maes
  • Paulaner
  • Salvator
  • Águila
  • Hop House
  • Affligem Double
  • Guinness
  • Amstel Radler, para quienes buscan un toque más refrescante.
  • Heineken 0,0, para los que prefieren la opción sin alcohol.
  • Cruzcampo Especial sin gluten, accesible para todos los paladares.

Además, de los 13 puestos que hay en el recinto, 12 de ellos tienen distintos grifos sin olvidar el puesto exclusivo de cerveza sin alcohol, refrescos y cerveza sin gluten, para quienes quieran participar de la fiesta de otra manera.

Asistentes al evento celebrado en El Bibio

Asistentes al evento celebrado en El Bibio / Pablo Solares

Novedades

La experiencia cervecera este año se complementa con una estupenda propuesta gastronómica gracias a la presencia de cinco foodtrucks. Durante el festival, los asistentes pueden disfrutar de una gran variedad de platos para todos los gustos, con propuestas de establecimientos como El Mundo de Lu, Alitas & Co, Arde Lucus, Bella Vida y Vesta.

Una familia disfrutando del Oktoberfest

Una familia disfrutando del Oktoberfest / Pablo Solares

Con buen ambiente, música y variedades de cerveza para todos los gustos, el Oktoberfest encara su recta final con el mismo ánimo de cada año: cerrar el verano brindando con una caña bien tirada.

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