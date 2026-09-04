El PSOE da carpetazo a la denuncia por acoso sexual de una militante de Gijón contra Iván Álvarez Raja

Los seis meses que el exconcejal gijonés Iván Álvarez Raja lleva suspendido cautelarmente como militante del PSOE tras una denuncia por los canales internos del partido interpuesta contra él acusándole de supuesto acoso sexual, están tocando a su fin. Y con buenas perspectivas para el exedil, dado que el informe que ha emitido el Órgano contra el Acoso del PSOE llevará previsiblemente a que se le carpetazo al asunto, según ha trascendido entre diversos ámbitos del PSOE asturiano, después de que dicho informe fuera enviado a las partes, tanto a la denunciante como al denunciado. "A la vista de la comunicación denunciada, la declaración de la denunciante, la prueba aportada por esta, el testimonio del denunciado, las pruebas que este ha considerado, y las testificales realizadas, este Órgano contra el Acoso, no puede concluir que la denuncia presentada sea procedente", se indica en las conclusiones del informe.

El asunto aún está pendiente de que la dirección federal del PSOE emita una resolución, a la vista de ese informe, sobre el exconcejal, que fue suspendido cautelarmente de militancia cuando formaba parte de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón como Secretario de Ideas y Programas.

Una suspensión cautelar de militancia que se produjo el pasado 26 de febrero, el día siguiente a que el Órgano contra el Acoso del PSOE le comunicara la apertura del expediente contra él. El exconcejal también fue despedido como asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, despido que llevó a los tribunales de lo social, estando pendiente la celebración del juicio.

Ahora todo apunta a que esa suspensión cautelar se levantará, toda vez que en el informe emitido por el Órgano contra el Acoso se indica que "tratando de ser lo más objetivos posible, con un grado de dificultad muy importante, no podemos concluir con los elementos que tenemos que la denuncia sea procedente, como para proponer a los órganos competentes la incoación de un expediente sancionador u otras medidas en el ámbito de la organización".

El Órgano contra el Acoso del PSOE, ha emitido su informe en el plazo que tenía marcado para ello, ya que disponía de seis meses para instruir el caso y de otros tres para emitir su dictamen. Además de la incidencia en el plano personal para Iván Álvarez Raja, diversas fuentes socialistas dan por hecho que la resolución del asunto también tendrá relevancia en el plano político en un momento en el que el PSOE de Gijón inicia su proceso de primarias a la Alcaldía de Gijón, con varios candidatos en liza.

Raja se ha mostrado crítico con la dirección política del PSOE de Gijón y ha cuestionado el respaldo de la misma a la candidata oficial, Lara Martínez. En este contexto el exconcejal tendría varias alternativas en caso de ser rehabilitado a tiempo para ello. En algunos ámbitos Raja habría dejado caer que está sopesando postularse para las primarias del PSOE de Gijón. Otras fuentes consultadas dan como más probable que acabe alineándose con el concejal José Ramón Tuero, también integrante de la ejecutiva local y sí ha anunciado que concurrirá a las primarias. El plazo para postularse como candidato comienza este viernes y concluye el lunes que viene. Entonces se verá si Raja decide o no presentarse, en caso de que se haya levantado para entonces su suspensión cautelar.

Además de Lara Martínez y José Ramón Tuero, ya ha hecho también pública su intención de postularse para las primarias la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno. Puede haber más. Aún no ha dicho si finalmente dará el paso o no el exconcejal y miembro de la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Alberto Ferrao, para el que personas del sector crítico están tratando de comprometer avales.

Avales

En el caso de Raja no está claro que fuera a dar ese paso o va a optar por avalar a otro candidato, todo ello en el caso de que su suspensión cautelar como afiliado se levantara a tiempo para ello. La ejecutiva federal, a la que compete pronunciarse ahora ante el informe del Órgano contra el Acoso, suele reunirse los lunes.

El primer plazo de las primarias a la Alcaldía del PSOE de Gijón comienza este viernes y se prolonga hasta el lunes que viene, que son los días habilitados para que cualquier afiliado pueda postularse como precandidato. Los que den el paso, tendrán entre el 9 y el 16 de septiembre para presentar los avales necesarios para poder concurrir a las urnas: entre el 15% y el 20% de los afiliados al corriente de pago. Será una cifra algo inferior a los 200 avales como mínimo, se estima. A mayor cantidad de precandidatos, más difícil que todos alcancen el mínimo de avales.