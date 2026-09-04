La resolución contra el "Héroes del Simancas" en Gijón no afecta al recurso judicial para evitar su retirada

La nueva resolución ministerial que aprueba incluir el conjunto escultórico "Héroes del Simancas" en el catálogo nacional de elementos contrarios a la memoria democrática no afecta al proceso judicial en curso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que sigue estudiando el recurso interpuesto por la Compañía de Jesús, propietario de la pieza al estar insertada en la fachada de la Inmaculada, contra la resolución del Principado que instaba a retirar la obra. Sigue vigente, por lo tanto, las medidas cautelares que paralizaron el proceso de retirada ya en julio. El Principado, sin embargo, considera que la nueva resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que insta también a extraer la obra escultórica en un plazo máximo de seis meses, es "un paso más adelante".

En concreto, Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática del Principado, señala que el Ministerio acaba de posicionarse "en la misma línea" que el Ejecutivo regional lleva defendiendo desde 2024. "Nosotros entendemos que es claramente un elemento que hace apología del franquismo por contar una historia no verdadera, como hacía la dictadura, y que se ha perpetuado en nuestras calles", defiende Collado, que insiste en "retirar de la vía pública un monumento (en honor) a los mal llamados héroes del Simancas". La directora general explica también que, a partir de ahora, el Ministerio seguirá con su proceso para incluir formalmente el elemento en el catálogo –la resolución admite recurso– y el Principado queda a la espera del proceso judicial aún en curso. "Somos totalmente respetuosos con él y esperaremos por la sentencia", afirma.

La resolución ministerial rechaza las alegaciones que defiende la Compañía de Jesús, que ensalza el valor artístico de la pieza escultórica –un valor que la ley recoge que puede servir para eximir su retirada– y la trayectoria de su escultor, Manuel Álvarez-Laviada, que acabó represaliado por la dictadura. El Ministerio no aprecia que la escultura tenga un interés relevante y, de hecho, considera que tras su retirada no tendría ni que conservarse, si bien aceptaría que la propiedad se quedase con la pieza siempre y cuando no la expusiese en público.

La nueva resolución insta a que el conjunto escultórico sea retirada en un plazo máximo de seis meses. A fecha de ayer, fuentes de la Compañía de Jesús no tenían constancia de haber sido notificados formalmente del procedimiento y siguen por ahora a la espera de poder estudiar el informe en profundidad. Recurrido ya el intento del Principado de retirar la pieza, en cualquier caso, se entiende que con el Ministerio podría iniciarse también otro recurso si así lo considera la Compañía. Como mínimo no habrá que hacer nada hasta que haya sentencia del TSJA, ya que las cautelares siguen vigentes.

Por su parte, Delia Campomanes, diputada de Izquierda Unida –partido que ostenta la responsabilidad del área de Memoria Democrática–, mostró la "satisfacción" de su grupo por ver que el Ministerio apoya su postura en "plena sintonía". "Quienes hoy por hoy siguen defendiendo este tipo de monumentos tendrían que hacer una reflexión sobre lo que es la democracia", señala. "Hablamos de una obra que se hizo mayor gloria de la exaltación franquista", asegura.