Ya son cuatro los aspirantes a las primarias del PSOE de Gijón: Alberto Ferrao da el paso
"Lo hago con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho agradecimiento del cariño que me habéis mostrado estos días", señala el exconcejal en un mensaje a los militantes
Las primarias del PSOE para elegir candidata o candidato a la Alcaldía de Gijón ya tienen cuatro aspirantes, después de que el exconcejal gijonés y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Alberto Ferrao, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, haya anunciado este viernes que se postula para encabezar la lista del partido en las próximas municipales.
"Lo hago con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho agradecimiento del cariño que me habéis mostrado estos días", señaló el exconcejal en un mensaje que envió a los afiliados. "A partir del día 9, cumpliendo de nuevo los tiempos establecidos, estaré como precandidato para seguir avanzando. Sabéis lo importante que es la recogida de avales para, tras ellos, volver a ilusionar Gijón. Hagámoslo. Ilusionemos", añadió.
La precandidatura de Ferrao era la gran incógnita en este primer tramo de las primarias, después de que ya hubieran anunciado su disposición, en distintos momentos, la candidata avalada por la mayoría de la ejecutiva del PSOE de Gijón, viceconsejera de turismo y portavoz de la ejecutiva local, Lara Martínez; el concejal y también miembro de la ejecutiva local, José Ramón Tuero y la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno. Podrían llegar a ser cinco si el exconcejal Iván Álvarez Raja opta por dar también el paso, algo que ha trasladado a militantes que está sopesando y para lo que antes debería levantarse su suspensión cautelar como afiliado, tras el informe que considera que no es procedente sancionarlo en base a una denuncia por acoso contra él.
Tras anunciar que da el paso, Ferrao, que esperó a que formalmente se abriera este viernes el plazo para presentar las precandidaturas, señaló que "me presento a las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Xixón liderando así la candidatura a la Alcaldía de la ciudad. Lo hago con ilusión, con una candidatura libre, abierta a la participación, con compromiso y conocimiento de ciudad y de partido. Una candidatura desde la militancia, verdadero corazón de la Agrupación, para Gijón".
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