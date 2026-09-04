Los técnicos del Ministerio centran las labores de restauración pendientes del Archivo de los Condes de Revilla-Gigedo en los documentos de la conquista de la Florida

Tres años va a hacer que los técnicos del Archivo de la Nobleza, ubicado en Toledo, trabajan en la instalación, conservación, descripción y digitalización del Archivo de los Condes de Revilla-Gigedo. Un importantísimo fondo documental que el Ministerio de Cultura adquirió en 2023, tras años de negociaciones con el propietario, Álvaro Armada de Barcáiztegui, en la que ha sido una de las inversiones más fuertes hechas en las últimas legislaturas por el departamento de Cultura: 6.344.750 euros.

Tal como se informó desde el Ministerio a LA NUEVA ESPAÑA, cuando el archivo llegó a las manos de los técnicos estatales el fondo constaba de 518 cajones de documentos, además de varias carpetas que contenían mapas y planos, también árboles genealógicos y escudos. En esos cajones se sabía bien que estaban contenidos documentos fundamentales para que se pudiera ahondar en la historia de la España moderna y de América.

Certificado de la Conquista de La Florida (Archivo Revilla-Gigedo" / Archivo de la Nobleza

Por ejemplo, ahí está la documentación original sobre la conquista de La Florida y las primeras fundaciones europeas del siglo XVI, como San Agustín o Santa Elena; y los virreinatos de la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII. El tiempo transcurrido ha permitido que los investigadores y estudiosos ya puedan acceder, a través de la sala de consulta del archivo toledano, a un 73% del fondo completo, sobre el que el tratamiento técnico ha concluído. Y se han incorporado a los registros digitales en el portal de Archivos Españoles, PARES, más de 1.800 legajos.

Pero aún hay sustanciosos documentos sin poder exibirse ni consultarse. En los que se sigue trabajando porque "han precisado de alguna restauración". Según explican desde el Ministerio de Cultura, ese es el caso "de los documentos relacionados con la conquista de la Florida y fundación de la ciudad de San Agustín en los actuales Estados Unidos de América, entre los que destaca el famoso 'memorial de Solis', crónica de dicha conquista en tiempos de Felipe II".

"Ahora mismo", indican, "se está trabajando en la restauración y consolidación de los documentos reales a los Menéndez de Avilés, en especial las órdenes de Felipe II a Pedro Menéndez de Avilés, sobre la Florida y otras campañas navales, y otros documentos reales remitidas a los distintos miembros de esta familia de marinos".

Vista del Revillagigedo y varios de los documentos del archivo. / Marcos León

Con ello, y con el acondicionamiento del resto del fondo para completar su disposición al público, que se espera que sea "próximamente", estaría ya al completo para su consulta el Archivo de los Condes de Revilla-Gigedo, que en realidad es un conjunto documental que está formado por los archivos de los linajes Ramírez de Jove, marqueses de San Esteban desde 1708; Casa de Valdés, condes de Canalejas desde 1675; Casa de Güemes, condes de Revilla-Gigedo en 1749 y condes de Güemes en 1781, Grandes de España; y Casa de Ríos y Omaña, o Casa de los Armada, marqueses de Santa Cruz de Ribadulla desde 1683. Linajes procedentes en su mayoría de Asturias, por lo que hay muchos cartas, peticiones, informes que de alguna manera tienen que ver con la región.

Entre los miembros más destacados de esos linajes estaría el citado Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574), marino de la Casa de Canalejas y adelantado de la Florida; y los condes de Revilla-Gigedo, virreyes de la Nueva España: Juan Francisco Güemes Horcasitas, virrey entre 1746 y 1755, y su hijo Juan Vicente Güemes Pacheco, quien desempeñó este cargo entre 1789 y 1794.

El gran valor de este archivo, que en alguna tasación privada hecha por el conde de Revilla-Gigedo se elevó su precio a 37 millones, hizo que fueran objeto de incautación por la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil para protegerlos de los bombardeos y sitio de Madrid. Posteriormente, fueran devueltos a sus dueños.