Se acerca la temporada de la manzana en JR

Septiembre tiene un significado especial para quienes viven la sidra desde dentro. Con el final del verano comienza también la cuenta atrás para una de las épocas más importantes del año para los llagareros: la recogida de la manzana. "Este año, la cosecha será de gran calidad", explica Juan José Tomás Pidal, gerente del Llagar JR, que avanza que las últimas lluvias de agosto han puesto la manzana "estupendísima". Antes de que llegue el momento de recogerla, toca estar pendientes de las pomaradas y asegurarse de que las instalaciones están listas para afrontar el trabajo.

Todo debe estar preparado para que, ya en octubre, la manzana dé paso al prensado y a la obtención de la primera sidra dulce, el mosto recién extraído del fruto.

Llagar JR / Cedida a LNE

Precisamente esa transformación es uno de los atractivos de las visitas guiadas al Llagar JR, que pueden reservarse a través de www.sidrajr.es. Durante las primeras mayadas de la temporada, el recorrido permite conocer de cerca el proceso de prensado y culmina con una degustación de sidra natural.

Mientras tanto, el verano se resiste a marcharse y la sidra natural sigue teniendo su espacio en restaurantes, merenderos, fiestas y celebraciones. También este martes, Día de Asturias. Porque si hay una época apropiada para brindar con sidra, septiembre es, sin duda, una de ellas.