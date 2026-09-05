El deporte y la música toman las fiestas del Grupo Covadonga y del Santa Olaya

Mucha música, deporte, juegos para los más pequeños y tiempo de celebración entre socios. El Grupo Covadonga dejó otra gran jornada de fiestas, mientras que el Santa Olaya abría las suyas con un torneo de pádel y el pregón a cargo de Emilio Núñez. "Las fiestas de Santa Olaya son la excusa perfecta para decir: ‘¡Qué bien lo pasamos juntos!’", expresaba el que fue director deportivo del club durante casi tres décadas.

Participantes en el torneo solidario de pádel del Santa Olaya. / LNE

En las instalaciones deportivas de El Natahoyo madrugaron para celebrar un maratón de pádel solidario en favor de la Asociación Stop Ceguera. Al mismo tiempo, desde Las Mestas partía una nutrida marcha de grupistas en la décima caminata solidaria a Mareo y después de la masterclass de zumba. El pistoletazo de salida para lo que vendría a continuación: hinchables, el II Festival La Folixina – Coros y Danzas, sesión vermú con música, los partidos de hockey y balonmano o el concierto del Orfeón del Grupo. La noche se cerró a cargo de DJ Saimons.

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No se quedaron cortos en el Santa Olaya. La tarde también fue para los más pequeños, con diferentes juegos y la actuación de Pedro Junquera y su Banda en la terraza exterior. Uno de los platos fuertes llegará este domingo, de 12.00 a 14.00 horas, con la de 12:00 a 14:00 h, la Holy Party en la pista de atletismo y las zonas verdes exteriores del club. Por su parte, el Grupo Covadonga tendrá uno de los días más emotivos de las festividades con la entrega de distinciones a los socios de mérito y de honor y otra jornada repleta de música y deporte.