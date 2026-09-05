Felisa Soria Caro, histórica del feminismo gijonés: "Siempre estuve cerca, pero no milité en partidos ni asociaciones para poder decir siempre lo que pensaba"

Felisa Soria Caro (Avilés, 9-5-1959), Medalla de Plata de Gijón, fue una de las pioneras de la Universidad Popular de Gijón y luego Directora de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento gijonés. Histórica del movimiento feminista, aún sigue en la brecha.

Infancia.

"Mis padres, Francisco y Agustina, eran extremeños. Emigraron desde Extremadura a Avilés, como mucha gente llegó a Avilés por Ensidesa. Tengo un hermano mayor que yo dos años, Valentín, y con nosotros vivió 14 años un primo; Pedro, mayor que nosotros. Nos criamos los tres juntos. En Avilés vivíamos en San José Artesano, en Buenavista. Mi infancia fue una infancia de calle, de muchos niños, de muchas niñas y todo el tiempo en la calle, jugando a juegos tradicionales, en calles que estaban sin urbanizar. No había pantallas, ni televisión, ni libros, ni nada. En aquel momento la educación primaria y secundaria era segregada. Fui a una escuela unitaria, –con niñas de todas las edades en un mismo aula– de un barrio obrero. Avilés transformó completamente su fisionomía, porque no tenía estructuras ni viviendas para aquel aluvión de inmigrantes, por lo que había mucho chabolismo, o la gente compartía viviendas. De hecho, nazco en una casa compartida con tres familias que venían del mismo pueblo de Extremadura".

Maestra republicana.

"Yo tuve mucha curiosidad por hacer lo que hacía mi hermano mayor, y cuando lo vi que escribía y que leía, pues yo empecé con él. Aprendí a leer con 3 años. Y si caía un duro en mi mano, era para comprar tebeos, libros o cuentos. Cuando yo tenía 9 años, llegó una maestra republicana, Esther, que había estado mucho tiempo castigada por serlo. Aquella maestra dijo ‘esta niña no puede estar aquí’. Y cambió mi destino, porque en mi casa nunca se había planteado que yo estudiara. Aquella maestra habló con mis padres. Vinieron del instituto a examinarme y entré en bachillerato. Todos los días bajaba al centro de Avilés, con 9 o 10 años, para ir a la biblioteca. Con 10 años empecé bachillerato. Lo más difícil fue aprender a estudiar. En mi casa no había libros y en mi familia nadie había estudiado antes. En el instituto las chicas nos pusimos en huelga porque queríamos clases de educación sexual. Nos dimos cuenta de que no sabíamos nada y pensábamos que ya estaba bien de que nos contaran cómo se hacía un dobladillo y otras labores que enseñaban a las mujeres, de costura y cocina. Montamos un pollo muy grande y conseguimos que se dieran las clases de educación sexual, con gran polémica, porque había familias en contra. Entonces la sexualidad era tabú".

Con una camiseta naranja, junto a las integrantes del Consejo de Mujeres en una comida que le organizaron, por sorpresa, cuando se jubiló / LNE

Psicología.

"Tuvimos una profesora de filosofía que nos empezó a hablar mucho de psicología, de Freud y me gustó. Siempre fui bastante empática, con lo cual mis compañeras me venían a contar sus cuitas. Era muy madura para mi edad. Y ese interés por los temas psicológicos y sociales me mantuvo en duda mucho tiempo, no sabía si estudiar medicina, filosofía o psicología. Lo que marcó el tema fue que medicina eran muchos años y filosofía tenía latín, que no me gustaba nada".

Cura obrero.

"Antes de ir a la universidad, las chicas teníamos que hacer el trabajo social sustitutorio, que era como una mili. No todas las chicas de mi edad lo hicieron, solo las que estudiaban. Los hombres no, porque iban a ir a la mili. Yo ya tuve muy pronto una conciencia social, no digo política, pero sí social. El trabajo social sustitutorio lo llevaba la Sección Femenina, que era un poder importante hasta que muere Franco. Y yo hago el servicio social en el año 1975. Había que hacerlo con un cura. Había un cura que vivía en mi portal, que me había dado clase de religión en el instituto, pero se había pasado un poco con una amiga, que había ido a hacer el trabajo social con él, vamos, que le había dado un beso en una esquina. Entonces dije ‘con este no’. ¿Con quien entonces? Me puse a mirar y había un cura obrero. Lo elegimos una amiga y yo. Era 1975. Fue un aprendizaje de clandestinidad, porque en el local de él se reunían los del sindicato del mar, pescadores, navegantes..., se estaban organizando y se reunían allí clandestinamente y tenían que decir una contraseña para entrar. El cura se estaba jugando el tipo, porque todavía estaba Franco, no había posibilidad de sindicarse. Y todos los viernes venían. Fue mi primer contacto con la oposición al franquismo".

Conciencia.

"De repente, tomé conciencia de un montón de cosas. Tenía 15 años. Aquel trabajo social fue un año, si empecé en septiembre, Franco murió en noviembre. ¿Qué hizo el cura, José Luis? Traer una botella de champán y descorcharlo. Fue una primera toma de conciencia de que estaban pasando cosas, de que estábamos haciendo algo clandestino. En todas las casas había miedo. Te decían, ‘no firmes nada, no digas nada’. Las cosas se hablaban en voz baja. Todo el mundo contaba cosas. Los vecinos, los amigos, todo el mundo contaba su experiencia de la guerra, que perdió un padre o una madre, que detuvieron a aquel, que desapareció aquel otro, o que alguien se escondió en su casa. Desde niña, sí que estaba oyendo, porque en mi casa, sin tampoco tener una conciencia muy grande de izquierdas, sí que eran en personas de izquierdas. Había mucho chivato y había que tener mucho cuidado con lo que se hablaba en público.

En 2015 en Madrid, en la marcha estatal contra las violencias machistas. / LNE

Universidad.

"Yo empecé a estudiar en la Universidad en 1977, el año que se acabó conque las mujeres adúlteras tuvieran condenas de cárcel. Llegué con un poco de conciencia a la Universidad, que era un hervidero antifascista. En mi primer año, la facultad de psicología estaba en lo que fue el edificio de Peritos, en Gijón. Estaba Gustavo Bueno, que siempre quiso una facultad de filosofía pura para él, no de filosofía y letras como había sido. La forma que tuvo de conseguirlo fue crear una facultad de filosofía y ciencias de la educación, con filosofía pura, psicología y pedagogía. El lugar que le dieron fue Gijón, en 1976. En 1978 Gustavo Bueno nos convenció de que teníamos seguirle en su lucha para ir a Oviedo. Acabamos en el Valdés Salas, en Oviedo.

Sin militar.

"Yo ya tenía en Avilés grupos de izquierdas con los que me relacionaba. Tenía amigas en la ORT, en el PT, en la Liga. Y, cuando yo llego a la Universidad, pues las que estábamos éramos de izquierda, de la ORT, del MC, de la Liga y de todos los demás. Empiezan las células universitarias a funcionar y las células de mujeres también. Y ahí tomo más conciencia feminista, pero aún de una manera un poco vaga. Yo he estado cerca siempre de asociaciones y partidos, pero no he militado nunca, porque he estado siempre rodeada de gente que sí militaba y veía lo conflictivo de las rupturas, las desazones y las exigencias, y porque también he visto a gente que tenía que callarse lo que pensaba, porque dentro de la militancia no lo podía decir. Y a mí me gustaba decir lo que pensaba. Eso hizo que siempre estuviera cerca, por la búsqueda de los derechos, pero no militando, porque me encorseta; la he tenido muy cerca y he visto como pueden proteger y apoyar, pero también limitar la opinión. Nunca me he querido someter a una disciplina de partido; he ido más de por libre".

Felisa escribiendo cuando tenía nueve años / LNE

Gijón.

"Cuando acabé la carrera, en 1983, me casé y me vive a vivir a Gijón, donde mi marido tenía plaza de maestro. Nos separamos a los pocos años y mantenemos una muy buena relación. Yo vine a vivir a Gijón porque me enamoré y me quedé a vivir en Gijón porque me enamoré de Gijón y de su gente. Yo fui de las primeras que me case por lo civil. Aquello fue un drama terrible en mi entorno. Mis padres no eran religiosos, pero ellos estaban acostumbrados a la norma, que era casarse por la Iglesia. Mi padre me dejó de hablar, hasta que le dije, ‘pues mira, me marcho mañana mismo y te lo piensas, porque me estoy casando por ti, por vosotros’, porque yo no quería casarme, quería vivir con la persona que quería. Me marché a casa de una amiga y al día siguiente mi madre me llamó, después de haberle puesto las cosas claras a mi padre. Mi padre, que me adoraba. Dijo, ‘bueno, vale, cásate cómo te dé la gana’. Y luego enseguida empezó a decir, ‘qué atraso que la gente se case por la Iglesia’. Cuando me separé, eso ya fue más disgusto que lo anterior, pero al final lo entendieron. En Gijón viví los primeros años en el barrio de La Arena. Luego he tenido diferentes domicilios. Donde más vida he hecho ha sido en Moreda, donde he estado viviendo desde 1996 hasta 2022. Marché porque tenía un vecino que llevaba maltratando a la mujer muchos años y lo denuncié, y entonces la tomó conmigo. Me marché para evitar el conflicto porque no estaba dispuesta a vivir con esa tensión todos los días a las puertas de casa.

Educación sexual.

"En noviembre de 1983, la Universidad Popular (UP) le encarga a la Asociación Feminista de Asturias (AFA) un curso de educación sexual, pero nadie de AFA estaba en condiciones de darlo. Me lo propusieron. Fue mi primer trabajo. La gente de 40 y 50 años, casi todas mujeres, tenían todo el desconocimiento del mundo. Yo tenía 24 años. Les tenía que hablar desde las cuestiones más básicas, del aparato reproductivo, del orgasmo. Les hablaba del clítoris y muchas te decían ‘¿eh?, ¿dónde dices que está eso y cómo es la cuestión?’ Ellas aprendían, pero yo más, porque fue descubrir que cosas que se hablaba en la Universidad, en las casas no. Al empezar a trabajar mis padres me decían ‘¿y qué le decimos para la gente?’. Al final estaban muy orgullosos, y amigos suyos venían a consultarme temas sexuales".

Psicología infantil.

"Salió una plaza de psicología infantil en la Universidad Popular. Se había marchado la persona que lo impartía a mitad de curso y yo acabé de darlo, con lo que me trabajé la materia. Saqué la plaza. Era un tiempo en el que tampoco la gente sabía cómo educar a sus hijos. Lo que ahora nos parece muy normal, en aquel momento saliendo del franquismo, era ‘la letra con sangre entra’ y ‘te lo digo yo porque sí’: la gente venía de una educación muy rígida".

Felisa Soria en Gijón / Luisma Murias

Aborto.

"La entrada en la Universidad Popular supuso para mí un incremento de la conciencia social y política. Creo recordar que 1984 o 1985, nos encadenamos 7 mujeres de la Universidad Popular en el juzgado, a favor del aborto, porque seguía siendo ilegal. Y nos autoinculpamos, algo que el juez acabó sobreseyendo cuando se legalizó en 1985. Cuando nos encadenamos nos detuvieron y recuerdo que en el furgón íbamos tirando octavillas y pasó una pescadera que nos insultó porque no entendía lo que estábamos reivindicando".

Grupo de el llano.

"Creamos un grupo de mujeres en el Llano. Venían del Llano alto, de la Carretera Carbonera y de Contrueces. Todas maltratadas, o abusadas. Era 1985 y que las mujeres salieran de casa para una actividad que no fuera la de comprar o llevar los niños al colegio o a la iglesia, no estaba bien visto socialmente. En el centro las podías ver saliendo al café, pero no en los barrios. En esa tertulia pudimos utilizar mucho el Centro de Información de Derechos de la Mujer, que ese año había creado el Principado, y que tenía una abogada que informaba a las mujeres que querían separarse".

Jefatura.

"Con la fusión de la Fundación de Cultura y la Universidad Popular tuve que volver a examinarme. Me había presentado a todas las plazas, hasta a la de conserje. Estaba recién separada, tenía que pagar el alquiler y no quería volver a a casa de mis padres. Saqué la primera oposición que salió, la de directora de programas. Fue pasar a otro estatus, coordinando las actividades, en mi caso para la atención a públicos con necesidades especiales. En 1994 empezamos a dar cursos de cocina y de habilidades domésticas para hombres, porque los que se separaban o habían enviudado no sabían hacer un huevo frito, ni planchar, ni poner la lavadora. Se llenaron. También dimos cursos para mujeres de reparaciones".

Igualdad.

"En 2007, me hice cargo de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento, con un equipo de mujeres a una conmigo. Nos dejaron hacer muchas cosas. Porque cuando estás en la administración te pueden dejar o no. Me sentí muy acompañada por ellas y también por el Consejo de Mujeres y por las asociaciones feministas. Traté de integrar las diferentes sensibilidades sociales y políticas, que es un mundo cuando trabajas con las asociaciones de mujeres feministas y no feministas. Ellas planteaban qué cosas había que hacer y yo las hacía como consideraba oportuno. Fue el Consejo de Mujeres el que propone que me concedan la Medalla de Plata de Gijón en 2022. Tuve el síndrome de la impostora; pensé que había mucha gente que había hecho más cosas que yo".

Alcaldesas.

"En el Ayuntamiento he trabajado con todos los alcaldes democráticos menos con José Manuel Palacios. Con Areces, con Paz, con Moriyón y con Ana González. Me he sentido siempre muy respetada. En los tiempos de la Universidad Popular tuve menos relación con los políticos. En la Oficina de Igualdad, el contacto fue mayor. A mí me llama Begoña Fernández, concejala 2007. Me extrañó, porque no me conocía, pero le habían hablado de mí. Estaba en aquel momento una directora de área de igualdad que era Ana Puerto y las dos llevamos adelante la Oficina. Con Begoña me sentí muy libre. Trabajamos mucho para desarrollar políticas de igualdad, educativas y de concienciación.

Tren de la libertad.

"Cuando llegó Carmen Moriyón, pensé ‘pondrá otro equipo’. Para mi sorpresa me llamó para decirme que querían seguir contando conmigo. Si con Begoña había ido bien, con Carmen fue ‘haz lo que te dé la gana’. Todo le parecía estupendo. Me dejó mucha libertad. Yo pensaba, ‘vamos a chocar en cuanto que salga el tema del aborto’. En 2014 fui a Madrid con el Tren de la Libertad y era consciente de que al día siguiente me iban a sacar en la prensa, a la responsable de la Oficina de Igualdad de un gobierno de derechas. La llamé para decirle, ‘no te llamo para pedirte permiso, te llamo para decirte que si tienes que cesarme, césame, porque voy a Madrid y mañana me vas a ver en la prensa’. Me quedé planchada con lo que me respondió: ‘no te acompaño porque no lo entenderían’. Nunca supe si no lo entenderían en su partido o no lo entenderían las asociaciones. Luego llegó Ana González. Ya la conocía del Consejo de la Mujer de Oviedo y ella había estado en una oficina de igualdad del Principado. Cuando llega pone una directora de programas de igualdad, que es Goretti Abello,. y eso también introduce un cambio importante en la Oficina, porque el nivel de influencia con otros departamentos es mayor, con la capacidad de imponer políticas".

Jubilación.

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"Me jubilé con pena, pero con alegría de poder dedicarme a otras cosas después de 39 años trabajando mañana, tarde y a veces noche. Pude viajar más y me apunté a pilates, a un club de lectura y a otro de cine, además de salir con mis amistades. Sigo participando en actividades políticas que me interesan, relacionadas con el feminismo, con Palestina o con otras causas. Veo con mucha preocupación que hay gente que quiere una involución. Tenemos que salir a la calle a seguir luchando la gente de mi generación que rondamos los 70, pero la gente joven no tiene conciencia o parece que no la tiene".